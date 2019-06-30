2019-06-30T10:44:53+03:00
Происшествия

В Подмосковье нашли мертвым 17-летнего выпускника рядом с пятью бутылками от виски

Подросток скончался на глазах у друзей - испугавшись ответственности, пьяная компания сбежала, оставив парня без помощи
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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17-летний парень скончался на глазах у товарищей17-летний парень скончался на глазах у товарищейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В подмосковном Наро-Фоминске компания друзей-выпускников решила по-взрослому отметить прощание со школой - сняли частный дом, купили побольше алкоголя и веселились до тех пор, пока одному из них не стало плохо. 17-летний парень скончался на глазах у товарищей - те побоялись ответственности и сбежали из чужого дома, оставив все как есть. Труп и около пяти бутылок от виски обнаружил на утро хозяин частного дома, когда приехал принимать ключи. Он же и вызвал полицейских, которые зафиксировали смерть подростка. Визуально никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было. Но дело передали следователям, которые выяснят точную причину гибели школьника.

- Утром 28 июня в одном из частных домовладений Наро-Фоминского городского округа обнаружено тело 17-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - рассказали в Следственном комитете по Московской области.

По данным следователей, компания подростков устроила вечеринку в съемном доме. Всю ночь пили. Утром пришел риелтор принимать дом, но никого не обнаружил. На полу лежал один из подростков без признаков жизни.

- По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом, - говорят следователи. - Процессуальное решение будет приниматься после проведения проверочных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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