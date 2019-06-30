Луис Суарес расплакался после промаха с пенальти на Кубке Америки

В Бразилии на Кубке Америки прошел последний четвертьфинал турнира. За четвертую путевку в полуфинал сражались Уругвай и Перу. И поединок выдался просто невероятным. Встреча прошла в городе Салвадор на стадионе "Фонте-Нова".

Основные 90 минут поединка завершились вничью 0:0. Но по ходу встречи Уругвай забил три гола в ворота перуанцев и все три мяча не были засчитаны из-за офсайдов. Судьи обращались во всех трех случаях к помощи видеоповторов.

А вот уже в серии пенальти Перу одержала победу со счетом 5:4. Решающий промах, после которого оформился окончательный счет, допустил Луис Суарес. Для него это - просто невероятно. Потому что последний раз он не забивал пенальти в ноябре 2016 года в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Чили. С тех пор - 15 точных ударов подряд во всех турнирах.

- Мы играли лучше, и у нас было много моментов, которые мы не реализовали. Я привык сталкиваться с трудными ситуациями. Со мной это происходит не в первый раз. Нужно поднять голову и идти дальше. Партнеры поддержали меня в трудный момент. Когда ты расстроен, тебе трудно, но чтобы встать и идти дальше, нужна поддержка, - сказал после матча Суарес, который считает, что поражение по пенальти для команды - несправедливо.

В личном Инстаграме страдающего Суареса поддержал Неймар, написавший кратко и емко:

- Поднимайся, брат. Я люблю тебя, друг!

Теперь в следующей игре турнира Перу сыграет против сборной Чили. Встреча пройдет 2 июля. В другом полуфинале встреча топ-сборных - Бразилия сыграет против Аргентины.

Финал Кубка Америки 2019 пройдет 7 июля, когда завершится турнир.