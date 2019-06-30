Офицеры дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Московской области капитан полиции Борис Злыднев и лейтенант полиции Александр Соловьев спешили на очередную аварию. По дороге на место происшествия, во дворе Быковской улицы, полицейские заметили столб густого дыма, который поднимался над многоквартирным домом.

- В окне первого этажа сотрудники полиции увидели двух пожилых людей, которые задыхались от дыма. Из-за установленных на окнах решеток они не могли выбраться на улицу самостоятельно. Совместно с подоспевшими на помощь сотрудниками патрульно-постовой службы инспекторы ДПС прикрепили к служебному автомобилю буксировочный трос и выдернули металлическую конструкцию, после чего помогли людям выбраться на улицу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717521" frameborder="0"></iframe> Смекалка помогла полицейским спасти из огня несколько человек.

Смекалка помогла полицейским спасти пенсионерку со второго этажа.

- Путь к выходу ей был отрезан огнем, добраться до нее без пожарной лестницы было невозможно. Доверив сотрудникам полиции свою жизнь, женщина выпрыгнула из горящей квартиры на растянутое ими покрывало, в результате чего была спасена, - отметила Ирина Волк.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны прибыли на место через несколько минут и ликвидировали возгорание.

В это время спасенные граждане уже были переданы экипажу скорой медицинской помощи. Сейчас их жизни и здоровью, благодаря оперативным и грамотным действиям Бориса Злыднева и Александра Соловьева, уже ничего не угрожает.