2019-06-30T13:01:33+03:00
Происшествия

Смекалка помогла полицейским спасти из огня несколько человек

Инспекторы ДПС с помощью буксировочного троса и покрывала провели эвакуацию пожилых граждан
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Инспекторы ДПС с помощью буксировочного троса и покрывала провели эвакуацию пожилых гражданИнспекторы ДПС с помощью буксировочного троса и покрывала провели эвакуацию пожилых гражданФото: Алексей БУЛАТОВ
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Офицеры дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Московской области капитан полиции Борис Злыднев и лейтенант полиции Александр Соловьев спешили на очередную аварию. По дороге на место происшествия, во дворе Быковской улицы, полицейские заметили столб густого дыма, который поднимался над многоквартирным домом.

- В окне первого этажа сотрудники полиции увидели двух пожилых людей, которые задыхались от дыма. Из-за установленных на окнах решеток они не могли выбраться на улицу самостоятельно. Совместно с подоспевшими на помощь сотрудниками патрульно-постовой службы инспекторы ДПС прикрепили к служебному автомобилю буксировочный трос и выдернули металлическую конструкцию, после чего помогли людям выбраться на улицу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Смекалка помогла полицейским спасти из огня несколько человек.

Смекалка помогла полицейским спасти пенсионерку со второго этажа.

- Путь к выходу ей был отрезан огнем, добраться до нее без пожарной лестницы было невозможно. Доверив сотрудникам полиции свою жизнь, женщина выпрыгнула из горящей квартиры на растянутое ими покрывало, в результате чего была спасена, - отметила Ирина Волк.

Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны прибыли на место через несколько минут и ликвидировали возгорание.

В это время спасенные граждане уже были переданы экипажу скорой медицинской помощи. Сейчас их жизни и здоровью, благодаря оперативным и грамотным действиям Бориса Злыднева и Александра Соловьева, уже ничего не угрожает.

Смекалка помогла полицейским спасти из огня несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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