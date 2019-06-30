Девушка-режиссер, избитая в Москве: «Эти уроды спросили, сколько я возьму за секс. Потом удар кулаком в лицо»

Жертвой сексуального домогательства якобы стала начинающий режиссер Агния Галданова из Санкт-Петербурга. Девушка рассказала в соцсетях о том, что в Москве после отказа в интиме неизвестному мужчине, ее избили. Происходило все, с ее слов, возле главного управления МВД на Петровке. «КП» выясняла, что из этого правда и почему девушка попросила не задавать ей вопросы: «За что? Почему? Как это? Это же в центре Москвы. Так не бывает. Что ты делала? Была пьяная? Провоцировала? Слишком короткая юбка? Вызывающее поведение?»

Лежала, пока не приехала подруга

- Я приехала на вечеринку в сад «Эрмитаж». Встретилась с друзьями. Улыбалась. Грустила. Болтала о планах на ближайшие дни. А потом вышла на улицу Каретный ряд и меня избили двое мужчин. И ушли. Я осталась лежать на улице Каретный ряд напротив Петровки, 38, - рассказала в соцсетях сама Агния Галданова.

Как говорится, дыма без огня не бывает. Оказывается, с неизвестными мужчинами Агния успела пообщаться, даже зашла речь об интиме.

- Эти уроды спросили, сколько я возьму за секс. Я их послала ***. За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю, - вспоминает Галданова.

Рассказ о нападении смешанный. Режиссер говорит, что ни один прохожий не заступился. Ей пришлось выбежать на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Представляете центр Москвы около 23.00? Как можно было идти по проезжей части? Якобы машины просто объезжали. Но мужчины догнали Агнию, схватили за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить. Вслед ей сказали, что она позорит нацию.

Потом парни ушли, а Агния осталась лежать. Пока не приехала подруга, с которой она говорила по телефону до нападения. Якобы та слышала почти все происходящее.

В соцсетях посчитали историю фейком. Фото: личная страница героя публикации

В соцсетях посчитали историю фейком

В соцсетях тут же усомнились, советуют запросить видео с камер видеонаблюдения возле сада «Эрмитаж» и МВД, которые подтвердят рассказ.

- Склоняюсь к выводу, что история 100% ложь с целью накинуть го*на на вентилятор «про плохих русских». Отвратительный фейк, который активно поддержали представители иных национальностей и сексуальных ориентаций, - считает москвич Антон Бескрайний, прочитавший пост.

- Я думаю, что есть еще часть информации, которую вы не написали. Ваше сознание предпочло ее скрыть. Чтобы цель была достигнута. А цель какая? Быть жертвой. Выходите из треугольника. Идите к психологу. И не будет с вами такого происходить, - посоветовала в соцсетях Любовь Вралева.

«Комсомольская правда» также начала проверять данную информацию. Девушка сообщила, что поехала на вечеринку в четверг. В саду «Эрмитаж» 27 июня действительно играл «Чайф». Но там все прошло тихо, никаких драк. Возле здания главного управления МВД, кстати, тоже. Сам случай избиения был и в полиции не отрицают, но было все иначе.

Общаться с журналистами девушка отказалась. Фото: личная страница героя публикации

- Около часа ночи 29 июня из московской поликлиники пришла телефонограмма, что доставлена девушка с ушибами. Позже было взято заявление. Девушка рассказала, что стояла на Каретном ряду, около дома №3, разговаривала с подругой по телефону. К ней подошел мужчина, ударил и ушел. Такая ее версия. Мы проверяем произошедшее, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве.

Рассказ Агнии в соцсетях намного ярче. Она рассказала, что плакала не от физической боли, а от стыда. В этот же день она уже пошла на встречу с руководителем дипломного фильма. При этом у нее якобы закрытая черепно-мозговая травма. Сама же режиссер говорит, что ей кажется, что это все неправда и ощущение реальности сменилось на ощущение, что это сцена из кино. Общаться с журналистами девушка отказалась.

По некоторым данным, девушка является супругой Дэмиена Вандесанда, который является лидером франко-берлинского хаус-проекта «dOP». Фото: личная страница героя публикации

- Боюсь, что на данный момент нет возможности пообщаться и рассказать детали, - ответила «Комсомольской правде» Агния Галданова.

По некоторым данным, девушка является супругой Дэмиена Вандесанда, который является лидером франко-берлинского хаус-проекта «dOP». Супруги познакомились в Санкт-Петербурге два года назад, живут в Берлине.