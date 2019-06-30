Футболисты "Краснодара" разгромили "Ростов" 3:0 в Австрии

Футболисты "Краснодара" одержали свою вторую победу на предсезонном товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер. Соревнования проходят в Австрии. Со счетом 3:0 команда Мурада Мусаева расправилась с ФК "Ростов".

Первый гол в матче на исходе первого тайма на 38-й минуте забил Ари. Он пробил с пенальти - голкипер "Ростова" Сергей Песьяков угадал направление удара, но все же мяч влетел в сетку ворот ростовчан. На 61-й минуте счет удвоил Даниил Уткин, а на 84-й после быстрой атаки "Краснодара" с паса Ивана Игнатьева гол забил Рустам Халназаров.

"Краснодар" после победы 1:0 над ЦСКА и успеха в матче против "Ростова" возглавил турнирную таблицу соревнований с 6 очками. Сегодня чуть позже в Австрии сыграют ЦСКА и "Спартак". Эта игра двух столичных топ-клубов номинально называется главным поединком межсезонья.

Ну а поединке 3 тура 4 июля "Краснодар" сыграет против "Спартака". А за сутки до этого "Ростову" предстоит матч против ЦСКА.

СТАТИСТИКА МАТЧА

Краснодар – Ростов – 3:0 (1:0)

«Краснодар»: Синицын, Скопинцев (Ивашин, 71), Спайич (Камболов, 46), Мартынович (Сперцян, 63), Фьолусон (Голубев, 63), Петров (Стоцкий, 46), Олссон (Уткин, 46), Намли (де Вильена, 71), Вандерсон (Грицаенко, 63), Сулейманов (Халназаров, 63), Ари (Игнатьев, 46).

«Ростов» (1-й тайм): Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Мамин, Чернов, Глебов, Попов, Еременко, Ионов, Полоз, Шомуродов.

«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Вилюш, Хаджикадунич, Саплинов, Байрамян, Зуев, Логашов, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес.

Голы: 1:0 – Ари (38, с пенальти), 2:0 – Уткин (61), 3:0 – Халназаров (84).