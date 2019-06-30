2019-06-30T14:30:25+03:00
В мире

Трамп договорился с Кимом о транзите русского газа через Корейский полуостров?

Президент США впервые пересек границу КНДР
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Президент США впервые пересек границу КНДРПрезидент США впервые пересек границу КНДРФото: REUTERS
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Ещё год назад они грозились обменяться ракетно-ядерными ударами — а теперь стали лучшими друзьями. В воскресенье президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Два «мальчиша-крепыша» пожали друг другу руки в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

При этом Трамп символически зашел на пару метров на север, став первым хозяином Белого дома, побывавшим на территории КНДР. Учитывая, что его предшественник-республиканец Джордж Буш-младший официально относил Пхеньян к «оси зла» — это даже не оттепель, а настоящая летняя жара в отношениях.

Затем коммунист и миллиардер пересекли границу в обратном направлении, пройдя сотню метров до переговорной комнаты (уже в царстве капитализма). И почти час за закрытыми дверями «соображали на троих» вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

— Хорошая вышла встреча, мощная, — лаконично сообщил Трамп по итогам.Договорились проработать детали. Что выйдет — увидим.

О чём говорили три лидера, можно лишь гадать. Но все обратили внимание, что встреча эта произошла сразу после саммита G20 в Осаке, где Трамп очень тепло пообщался с российским президентом Владимиром Путиным. Так что, не исключено, корейское трио обсуждало и конкретные бизнес-дела: ведь у Москвы традиционно хорошие отношения с Пхеньяном, а у США — с Сеулом. Косвенные подтверждения тому имеются:

— Проект строительства газопровода в Республику Корею через территорию КНДР есть на повестке дня и изучается, — сообщил днем ранее министр энергетики РФ Александр Новак. Долгое время такой идее мешали плохие отношения между Пхеньяном и Сеулом (и стоящими за его спиной США). Но теперь, похоже, всё может измениться?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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