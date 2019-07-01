Год победе сборной России над Испании. Что стало с футболистами, которые вошли в историю после великой игры в "Лужниках"

1 июля 2018 года для всех футбольных болельщиков России - эпохальная дата. В этот день наша сборная в "Лужниках" победила сборную Испании в 1/8 финала чемпионата мира 2018, который проходил в нашей стране. В тот день вся страна болела за наших, следя за битвой на главном стадионе страны. Испанцев прочили в чемпионы мира, а наши же на правах "темной лошадки" и благодаря счастливой ноге Акинфеева победили грозных соперников в серии пенальти.

Оглядываясь на прошедший год, "КП" смотрит, что стало с теми 15 игроками, которые победили в "Лужниках" испанцев.

Исход поединка решила серия пенальти.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Акинфеев. Отыграл 120 минут.

Игорь Акинфеев стал героем нации после серии пенальти в матче с Испанией.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официально стал легендой после матча с Испанией благодаря своему знаменитому "спасению" ногой. Осенью принял решение завершить карьеру в сборной России, дабы уступить место другим вратарям. Продолжает играть в ЦСКА. Однако недавно Черчесов признался - попросил Игоря не менять номер телефона. На всякий случай, говорит, ситуации разные бывают.

Сергей Игнашевич. Отыграл 120 минут.

Сергей Игнашевич бил вторым в серии пенальти в матче против Испании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После чемпионата мира завершил футбольную карьеру и весной 2019 года стал главным тренером футбольного клуба "Торпедо" (Москва). Эта некогда легендарная команда играет во Второй лиге чемпионата России.

Илья Кутепов. Отыграл 120 минут, получил желтую карточку на 54-й минуте.

Илья Кутепов празднует победу над Испанией. Он отыграл весь матч.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До чемпионата мира считался не самым сильным футболистом на своей позиции в России. Но турнир помог Кутепову раскрутиться и стать настоящей звездой. В "Спартаке" у Кутепова сезон не получился удачным - команда не смогла выиграть ничего, став лишь пятой. А Кутепов с июля 2018 года не сыграл ни одной игры в сборной. То травмы, то слабая игра.

Федор Кудряшов. Отыграл 120 минут.

Федор Кудряшов в матче против Испании был надежен в защите.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После чемпионата мира Кудряшов уехал в турецкий клуб "Истанбул Башакшехир", с которым выиграл серебро национального первенства и пробился в Лигу Чемпионов. В сборную Кудряшов продолжает стабильно вызываться, однако в июне покинул турецкую команду и пока что находится без работы.

Марио Фернандес. Отыграл 120 минут.

Марио Фернандес в "Лужниках" парил выше испанцев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильский защитник, ставший звездой для миллионов россиян, продолжил выступления за ЦСКА. Стабилен на своей позиции как в клубе, так и в сборной России, куда продолжает вызываться. Спокойно доиграет до Евро-2020, если туда попадет команда Станислава Черчесова.

Юрий Жирков. Отыграл 45 минут первого тайма.

Юрий Жирков перед игрой Россия - Испания в "Лужниках".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После чемпионата мира оказался в числе тех игроков, которые принял решение завершить карьеру в сборной России. Однако весной 2019 года футболист питерского "Зенита" вновь прибыл под знамена сборной. Он отыграл в матче отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. А уже в мае отпраздновал победу с "Зенитом" в чемпионате России.

Александр Самедов. Отыграл 61 минуту.

Самедов в игре против Испании отыграл чуть больше тайма.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самедов после чемпионата мира ушел "на пенсию", оставив свое место в сборной России. И в конце 2018 года он покинул "Спартак", подписав контракт с самарскими "Крыльями Советов". Карьера Самедова постепенно идет на убыль - но у волжан он один из лидеров клуба.

Роман Зобнин. Отыграл 120 минут, получил желтую карточку на 71-й минуте.

Роман Зобнин бил бы пятый пенальти у нас, если бы не спас Акинфеев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турнир возвел Зобнина в ранг одного из самых крутых игроков в России благодаря его невероятной работоспособности и самоотдаче. А в матче против Испании именно Зобнин должен был бить пятый пенальти, если бы не то спасение Игоря Акинфеева. Зобнин выиграл в конце года звание "Джентльмен года" от "Комсомолки". В "Спартаке" же дела у игрока шли поскромнее, а в сборной ему помешала стабильно играть тяжелая травма, полученная осенью 2018 года.

Далер Кузяев. Отыграл 97 минут.

Далер Кузяев в "Лужниках" во время игры с Испанией.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Один из ключевых игроков игроков центра поля сборной России на ЧМ-2018 продолжил стабильно играть за национальную команду и "Зенит". Однако в марте 2019 года получил тяжелую травму, досрочно завершив сезон. В мае выиграл с "Зенитом" чемпионат России.

Артем Дзюба. Отыграл 63 минуты, забил с пенальти в ворота Де Хеа.

Дзюба уедет из "Лужников" на такси с незнакомцами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В недавно выпущенном фильме Дзюба впервые признался, что уехал после матча с Испанией на машине с каким-то незнакомыми людьми. Просто потому что невозможно было поймать такси. Узнав, кого они везут, парень с девушкой с Артема денег вообще не спросили. Чемпионат мира по футболу сделал Дзюбу таким же популярным в нашей стране, как Юрий Гагарин. После возвращения в "Зенит" игрока принимали с восторгом фанаты во всех городах России, куда приезжал его клуб и национальная сборная. В итоге он стал лучшим футболистом по итогам сезона.

Александр Головин. Отыграл 120 минут.

Александр Головин после чемпионата мира уехал в "Монако".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После чемпионата мира уехал играть в "Монако", однако команде не повезло и во французском первенстве вплоть до последних туров "монегаски" боролись за выживание. Но Головин стал под конец сезона одним из лидеров команды. В сборную не переставал вызываться, оставаясь стабильно игроком основного состава.

Владимир Гранат. Вышел на замену в начале второго тайма.

Владимир Гранат дождался своего звездного часа в матче против Испании.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для Граната это был главный матч в жизни. На турнире он сыграл только в одной встрече и это был поединок против Испании. После чемпионата мира футболист вернулся в казанский "Рубин", где сыграл в 14 матчах. Больше не позволила травма, которую получил в игре против бывшей команды - ФК "Ростов". Однако же, поскольку в клубе из Татарстана возникли финансовые проблемы, то новый сезон может начать в другой команде.

Денис Черышев. Вышел на замену на 63-й минуте игры вместо Самедова.

Денис Черышев забил свой удар в серии пенальти.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще до чемпионата мира про Черышева знали только любители футбола, а после турнира он стал настоящим героем. Свой сезон он начал в "Валенсии", за которую сыграл в Лиге Чемпионов. Весной с этим клубом взял Кубок Испании. Правда, следил за решающей игрой на костылях, поскольку получил травму. Однако был награжден медалью. После хорошей игры клуб принял решение выкупить права на игрока у "Вильярреала". А до травмы, полученной весной 2019 года, стабильно играл и за сборную России.

Федор Смолов. Вышел на замену на 63-й минуте игры вместо Дзюбы.

Федор Смолов во время игры России и Испании получает указания от Станислава Черчесова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смолов после чемпионата мира угодил в скандал, попав в Краснодаре в ДТП. Однако же, потом переехал в Москву, подписав контракт со столичным "Локомотивом". Сезон для Смолова выдался не самым ярким - осенью его мучала травма, и лишь в конце чемпионата он помог своему новому клубу выиграть серебро первенства страны и Кубок России.

Александр Ерохин. Вышел на замену на 97-й минуте игры вместо Кузяева.

Александр Ерохин стал первым в истории футболистом, который вышел в качестве "бонусной" четвертой замены на чемпионатах мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В матче против Испании Ерохин стал первым в истории футбола игроком, который вышел в качестве "бонусной" четвертой замены в дополнительное время. После чемпионата мира сезон у талантливого полузащитника выдался неровным - он стабильно играл вплоть до перерыва в чемпионате. Но затем - травма и лишь в двух последних турах сезона он вышел на замену в "Зените". В сборную его продолжали вызывать и он осенью отыграл в Лиге Наций. Но после травмы пока что Ерохин не вернулся в обойму сборной России.