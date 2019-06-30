Сергей Полунин станцевал в Клину под открытым небом

Сергей Полунин и его коллеги - ведущий солист музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Алексей Любимов и первый солист сербского Национального театра Дейан Коларов выступили на открытой сцене музея-заповедника Чайковского.

Надо ли говорить, что поклонников Сергея Полунина не смутила ни дальность расстояния от Москвы до Клина, ни осенняя погода. Сергей сейчас приглашенный солист Баварского государственного балета и Новосибирского театра оперы и балета. Он выступает в Мюнхене, репетирует в Лондоне, впереди - тур по Италии с классическим балетом «Ромео с Джульетта», который он будет танцевать в знаменитом римском амфитеатре «Арена-ди-Верона».

Сергей Полунин и его коллеги выступили на открытой сцене музея-заповедника Чайковского. Фото: Анастасия Плешакова

При таком графики поди замани его в Клин. Но он приехал, чтобы представить балет японского хореографа Юка Ойши, посвященный выдающемуся танцовщику Вацлаву Нижинскому.

Если балет SACRE на музыку Игоря Стравинского «Весна священная» — это собственно рефлексия знаменитого танцовщика, то в основу PARADOX лег дневник артиста, который Нежинский вёл, когда психическое расстройство у него только началось.

Поскольку показ проходил в музее-заповеднике Чайковского в Клину, то у зрителей могло сложиться впечатление, что создателей спектакля вдохновили не только дневники Нижинского, но творчество и личная жизнь Петра Ильича. Мужской балет à trois показал и рефлексию, и терзания, и всякого рода переживания, которые мучили великого русского композитора, при этом не отвлекая его от сочинения гениальной музыки.

Сергей Полунин нашел собственные выразительные средства, чтобы рассказать трагическую историю о судьбе танцовщика. Фото: Анастасия Плешакова

Сергей Полунин нашел собственные выразительные средства, чтобы рассказать трагическую историю о судьбе танцовщика. Тут помогли ему не только блестящие балетные данные, но очевидная эпатажность самого артиста.

- Конечно, при +10 градусов ощущения иные, чем, когда ты танцуешь в закрытом зале. Но я люблю холодную погоду, - сказал после спектакля Полунин. - Чайковский мой любимый композитор. Я обязательно смотрю на реакцию зрителей, когда танцую. Реакция была разная. Не все смогли оценить контемпорари японского хореографа. Но присутствие Полунина сгладили все шероховатости постановки.