Эксперт рассказал, почему в отпуск нужно идти в июле или октябре

1. Делим месяц по своему желанию

Роструд напоминает: по общему правилу, ежегодный оплачиваемый отпуск должен составлять не меньше 28 календарных дней (некоторые граждане имеют право на удлиненный отпуск — см. «Важно»). Его можно разбить на несколько частей. Но хотя бы одна из них должна быть не меньше 14 календарных дней. За исключением вот этого ограничения, работник сам решает, как именно поделить свой отпуск. Работодатель не вправе диктовать ему, что, мол, весной и летом гуляешь по неделе, а где-нибудь в ноябре — оставшиеся две.

ВАЖНО

На более длинный отпуск могут претендовать:

- военнослужащие и государственные служащие;

- инвалиды;

- педагогические работники и научные сотрудники, имеющие ученую степень;

- сотрудники правоохранительных органов и органов исполнения наказания;

- сотрудники таможенных органов;

- медицинские работники и спасатели;

- несовершеннолетние.

2.Требовать включать в отпуск выходные — незаконно

Также от вас не могут потребовать, чтобы вы обязательно включали в дни отпуска выходные. Тут есть каверзный момент: отпуск считается по календарным, а не по рабочим дням. В этом есть свои плюсы. Скажем, если человек берет отпуск на неделю и пишет заявление на 7 календарных дней (с учетом субботы и воскресенья), отпускные ему выплатят именно за 7 дней — пусть в обычное время в выходные он не работает и зарплату за эти дни не получает. Но работник вправе и написать заявление всего на пять дней, которые реально бы были рабочими. С учетом того, что выходные — и так выходные. Отпускных он в этом случае получит меньше. Но останутся лишние два дня, которые можно приплюсовать к следующей части отпуска или использовать отдельно.

Также нельзя засчитывать в счет отпуска праздничные дни - например, длинные майские. Это нарушение трудового законодательства. А работникам стоит иметь в виду, что за праздничные дни (в отличие от просто выходных) отпускные не начислят — так что если вас заставляют это делать, то накалывают вдвойне.

3. Но все желания — по графику!

Есть и ложка дегтя: в отпуск вас обязаны отпускать строго по графику, который на 2019 год должен был быть составлен еще до середины декабря. Как пояснила «КП» адвокат Виктория Данильченко, в другое время гулять можно, но только если работодатель не против. Скажем, если по графику вам полагается отпуск в сентябре, а вам уже в июле стало невмоготу — начальство вправе вас не отпустить и трудовое законодательство при этом не нарушит. Впрочем, и тут есть исключения. Есть категории граждан, которые вправе уходить в отпуск в любое удобное им время, не спрашивая по этому поводу мнения работодателя: -женщины перед отпуском по беременности и родам и сразу после него; -несовершеннолетние сотрудники;

- работники, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев;

- супруги военнослужащих (имеют право на одновременный отдых с мужем/женой).

КОММЕНТАРИЙ

Адвокат Виктория Данильченко:

- Зарплата и отпускные рассчитываются по-разному. Есть месяцы, когда, уйдя в отпуск, вы получите на руки больше денег, чем если бы все время работали. А есть — когда наоборот. Самые выгодные - июль и октябрь, невыгодный — январь. Почему? Зарплату работник получает только за рабочие дни, а отпускные - за календарные за вычетом праздников. Кроме того, стоимость отпускного дня одна и та же в январе и в июле при равной зарплате. А стоимость рабочего дня различается в зависимости от месяца. В январе будет больше, поскольку там меньше рабочих дней.

Посчитаем. Человек с зарплатой 40 тысяч уходит в отпуск на две недели. Если бы он это сделал в январе, то получил за эти дни 19 122,60 руб. (1365,90 руб. — стоимость отпускного дня умножаем на 14 календарных дней). А если бы работал, то 23 529,40 руб. (Стоимость рабочего дня в январе — 23 52,94 руб. — умножаем на 10 рабочих дней, именно столько получается за вычетом двух суббот и воскресений).

Теперь смотрим июль. Отпускные наш работник за две недели получит те же — 19 122,60 руб. А если бы он вкалывал, то за те же две недели заработал 17 391,30 руб. (стоимость рабочего дня в июле — 1739,13 руб.). Из летних месяцев в 2019 году самый невыгодный для отпусков - июнь, чуть лучше август, а самый выгодный - июль.

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