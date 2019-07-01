Если страуса напугать ночью на кладбище, он испугается дважды
В зоомагазине.
- А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта - 300? Они же абсолютно одинаковые...
- Эта проживет у вас 200 лет, а эта - 300.
- А-а...
* * *
В Лихтенштейне всего два полицейских: добрый и злой.
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Никогда не пейте за рулем. Потому что, когда в вас врежется тот, кто пишет СМС за рулем, виноватыми окажетесь вы.
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Мужики под роддомом аплодировали стоя парню, который кричал: «Света, давай останемся друзьями!»
* * *
Счастье иногда приходит совершенно неожиданно. Как говорится, если повезло - терпи!
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- Что ты нашел в ней?
- Она любит поесть. Значит, и мне приготовит.
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Обнаружил у себя суперспособность: умение путешествовать во времени. Правда, пока что только вперед и очень медленно.
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Экзамены в ГАИ ужесточатся.
С 1 июля для получения водительского удостоверения в Москве и Санкт-Петербурге придется сдавать дополнительный тест на площадке «Пробка». Испытуемый должен будет просидеть в специальном металлическом ящике не менее 2 часов, не делая попыток сдвинуться с места.
ИСТОЧНИК KP.RU