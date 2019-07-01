Если страуса напугать ночью на кладбище, он испугается дважды

В зоомагазине.

- А почему эта черепашка стоит 200 рублей, а эта - 300? Они же абсолютно одинаковые...

- Эта проживет у вас 200 лет, а эта - 300.

- А-а...

* * *

В Лихтенштейне всего два полицейских: добрый и злой.

* * *

Никогда не пейте за рулем. Потому что, когда в вас врежется тот, кто пишет СМС за рулем, виноватыми окажетесь вы.

* * *

Мужики под роддомом аплодировали стоя парню, который кричал: «Света, давай останемся друзьями!»

* * *

Счастье иногда приходит совершенно неожиданно. Как говорится, если повезло - терпи!

* * *

- Что ты нашел в ней?

- Она любит поесть. Значит, и мне приготовит.

* * *

Обнаружил у себя суперспособность: умение путешествовать во времени. Правда, пока что только вперед и очень медленно.

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Экзамены в ГАИ ужесточатся.

С 1 июля для получения водительского удостоверения в Москве и Санкт-Петербурге придется сдавать дополнительный тест на площадке «Пробка». Испытуемый должен будет просидеть в специальном металлическом ящике не менее 2 часов, не делая попыток сдвинуться с места.