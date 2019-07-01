В кассу театра - с больничным, а на вход - с паспортом

Дорога ложка к обеду, как говорится. Но уже сейчас театральная общественность демонстрирует воодушевление.

- Закон поставит серьезный барьер на пути перепродажи билетов, - говорит генеральный директор Большого театра Владимир Урин. - Все, кто будет продавать билеты без разрешения, станут вне закона.

Перекупщики - это лакмусовая бумажка

Вообще театр без спекулянтов и не театр вовсе. Перекупщики - это лакмусовая бумажка, демонстрирующая, что театр жив, интересен, крут. Тем не менее именно руководители самых востребованных коллективов - Большого театра, Театра наций, МХТ им. Чехова - еще пару лет назад обратились в Министерство культуры с просьбой пресечь деятельность перекупщиков: мол, они наносят им серьезные имиджевые потери. Свой голос поддержки добавила Третьяковская галерея, которая впервые столкнулась с масштабной спекуляцией музейными билетами на выставках Серова, Айвазовского, шедевров Ватиканской пинакотеки.

Доброй охоты!

Охота на билетных спекулянтов началась не вчера. Но даже в Советском Союзе не смогли найти эффективную систему борьбы с ними. Увы, не сильно помогали уловки, к которым прибегали театры в последнее время: продажа именных билетов, ограничение количества в одни руки. Билетной мафии все эти меры как слону дробина.

По оценкам независимых экспертов, ежегодный оборот деятельности (продажи втридорога дефицитных билетов в театры, на концерты, экскурсии) приносит теневой экономике доход в 4 - 7 миллиардов рублей. Именно столько денег остается в карманах спекулянтов, налогами, само собой, не облагаемых.

От их деятельности страдают не только зрители, но и театры.

По закону «О защите прав потребителей» сегодня любой гражданин может вернуть билет перед началом спектакля. Именно этой возможностью в основном пользуются спекулянты. Если сумели перепродать билет, тогда они в плюсе - заработали. Если нет - вернут билет в кассу и получат свои деньги обратно.

Получается бизнес с минимальными рисками.

Но для театра это прямые убытки, например, когда перекупщики возвращают с полсотни билетов перед началом спектакля. С новым законом, надо думать, все будет иначе.

Время - деньги

Итак, с 1 сентября нельзя будет продавать билеты по цене выше номинала, указанного на билете.

Если не кассы или сайты театра, то продавать билеты смогут только те организации, которые заключили с театром официальный договор. При этом комиссия посредника будет составлять не больше 10%.

Любая перепродажа билетов запрещена. Исключение - если вы захотите продать свой личный билет, но только по цене номинала.

Вводятся новые правила возврата билетов в кассы. Тут законодатели использовали практику, введенную на железной дороге, где размер компенсации зависит от времени, оставшегося до поездки.

Вам вернут полную стоимость билета, если до представления осталось не менее 10 дней. Половину - если не меньше 5 дней. И лишь треть - если 3 дня. Но если вы пропустили все сроки и явились в кассу накануне или в день спектакля, тогда ваш билет пропадет. Театр, музей или филармония вправе не возвращать деньги.

По новому закону вернуть деньги за билет в день спектакля можно только в случае его отмены или переноса по вине театра.

Порядок возврата еще непонятен

Билеты, как правило, мы покупаем заранее, поэтому бывает сложно предугадать, как ты будешь себя чувствовать в день спектакля. А если заболеешь?

Если зритель пропустит мероприятие по болезни или в случае иной беды, говорится в законе, будь любезен принести медицинскую справку или другой документ. Порядок возврата билета будет регулироваться подзаконными актами правительства РФ.

В некоторых театрах (филармониях и музеях) появятся именные билеты, дающие право на вход только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Появятся и невозвратные билеты (абонементы или экскурсионные путевки), которые продаются по акциям и льготным программам, например, пенсионерам и студентам.

Но насколько эффективным будет закон, который по замыслу должен серьезно осложнить жизнь спекулянтам, покажет время.

Мнения театральных деятелей

Мария РЕВЯКИНА, директор Театра наций, одна из вдохновителей закона:

Как дефицитные билеты попадают к перекупщикам, если их не купить в кассе?

- Этот закон мы всем театральным сообществом пробивали с 2016 года. Три года ушло. От перекупщиков страдают все: театры, консерватория, филармония, музеи. За прошлый сезон мы обнаружили только в Театре наций билетов с заклеенными ценами на 22 миллиона рублей, то есть эти билеты зрители купили у перекупщиков.

Мы пробовали не пускать по левым билетам, но были скандалы. Зритель же не виноват. Он честно заплатил деньги. Мы снимаем наклейки со штрихкода, которые ставят перекупщики, и показываем, сколько стоит этот билет в кассе.

Как дефицитные билеты попадают к перекупщикам, если их не купить в кассе? В первый день предварительной продажи вы можете с разных аккаунтов купить значительное количество билетов и после разместить их у себя на сайте, который внешне очень похож на официальный сайт театра. Поэтому следующий закон, который мы будем пробивать, должен ударить по зеркальным сайтам, которые неофициально торгуют билетами. Их надо закрыть.

В подзаконных актах, которые примет правительство, будут прописаны все случаи и нюансы, которые помогут исполнять закон (в том числе система наказания). У нас был случай, пришел мужичок на следующий день после спектакля и говорит: я заболел - верните мне деньги. Мы ему: принесите больничный лист, тогда будем разговаривать. Медицинскую справку купить сейчас не проблема. В нормативном акте правительства должно быть четко и детально прописано, какие документы нужно представить, чтобы мы могли вернуть деньги за билет.

У нас в Театре наций именных билетов не будет, но закон соблюдать будем жестко. Мы и сейчас не принимаем билет, если нам его приносят перед спектаклем. Между прочим, в подавляющем большинстве стран возврат билетов в театр вообще невозможен.

Виталий ВИНОГРАДОВ, генеральный директор Московской дирекции театрально-концертных и зрелищных касс:

Закон проблему спекулянтов не решит

- Почти все московские театры связаны с перекупщиками. Сотрудники билетного отдела за свои услуги получают комиссию. Схема простая. Билеты на дефицитные спектакли, минуя кассу, отдают перекупщикам. Те продают их в разы дороже. Прибыль делят с билетным отделом театра. Я думаю, что новый закон коснется только физических лиц, но в корне не решит проблему спекулянтов.