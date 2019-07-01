Пациентов теперь будут спасать бинтами, между нитками которых можно просунуть палец

Как вы знаете, друзья, правительством России принято очередное постановление об импортозамещении, в частности, медицинских изделий (см. ниже «Справку «КП». - Ред.).

В медицинским сообществе я вижу серьезный испуг. Он, без сомнения, сменится формулой «лечим, чем есть» - как уже происходит в лекарственном сегменте. А вот пациентам с этим жить, если выживут...

Вся работа по подготовке постановления велась без шума, и общество - потребители и исполнители - были поставлены перед фактом.

Уже много раз сказано, что наше правительство на «Жигулях» не ездит... почему-то. А для населения решили, что «Жигули» лучше и в самой чувствительной сфере - в медицине. Врачи говорят, что между нитками нашего бинта можно просунуть палец - коагулопатию это точно не остановит (нарушение свертываемости крови с риском опасных для жизни кровотечений. - Ред.). Придётся пациентам и их родственникам покупать все самим. И много где в стационарах это уже происходит. Но аппараты для искусственной вентиляции легких не купишь.

СПРАВКА «КП»

От марли до томографа

Правительство РФ постановлением от 26 июня 2019 № 813 расширило перечень медицинских изделий зарубежного производства, которые не могут закупаться для государственных и муниципальных нужд. Говоря простым языком, теперь такие изделия не светят пациентам, которые вызывают Скорую, попадают на лечение в стационар или пользуются медицинскими льготами. Вместо импортных для них будут закупать только отечественные средства, в том числе:

- хирургические одноразовые стерильные изделия из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала;

- абсорбирующее белье (подгузники (за исключением сверхмалых размера XS), пеленки);

- наборы биохимических реагентов для определения факторов свертывания крови;

- бинты стерильные и нестерильные марлевые;

- пакеты перевязочные медицинские стерильные;

- тампоны, шарики марлевые;

- повязки и покрытия раневые, пропитанные или покрытые лекарственными средствами;

- салфетки антисептические спиртовые;

- матрацы противопролежневые ортопедические с эффектом запоминания формы;

- подушки противопролежневые ортопедические с эффектом запоминания формы

- глюкометры индивидуальные;

- иглы хирургические;

- шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них.

А также другие изделия и медицинская аппаратура, включая томографы, аппараты для искусственной вентиляции легких, маммографы, рентгеновские аппараты и др. Полный список - в постановлении Правительства РФ 26 июня 2019 г. N 813.