30 июня пройдет самый странный матч ЦСКА и «Спартака»

Станислав Черчесов улыбался. Главный тренер нашей сборной, как известно, к Австрии относится трепетно. Все здесь знает, много лет тут и играл, и тренировал. И уж конечно, на предсезонный Кубок «Париматч Премьер» он не приехать не мог. Тем более в преддверии суперматча «Спартак» - ЦСКА. На игре армейцев с «Краснодаром» наставник сборной России сидел рядом с Сергеем Галицким, владельцем краснодарского клуба. И наверняка поздравил соседа с победой («Краснодар» обыграл ЦСКА со счетом 1:0).

Но главный матч, безусловно, противостояние московских грандов. Это будет, пожалуй, самое странное дерби в истории двух недолюбливающих друг друга команд. Бывало, конечно, что эти клубы встречались в матчах, где за победу умирать не обязательно (например, в Суперкубке страны). Но вот игра, в которой важно не выиграть, а потренироваться, в российской истории у этих команд пройдет впервые.

- Конечно, нам важно, чтобы игроки не получили травмы, - рассказывает о планах на матч наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. – Но все же понимают, как важны матчи наших команд. На встрече с болельщиками кто-то говорил, что нужно попасть в Лигу чемпионов, кто-то, что необходимо чемпионство, а многие говорили, что если выиграем два матча в чемпионате у «Спартака» они будут счастливы. Поэтому на матч мы будем выходить с одним настроем, но если приедут болельщики, будут гнать вперед, это будет уже не рядовая игра.

Олег Кононов тоже говорил о том, что у турнира другие цели, что победа не самоцель… Но все же понимают, что расслабленной игры в самом принципиальном матче не простят ни одним, ни другим.

- Несмотря на то, что мы сейчас на сборах, можно сказать играем под нагрузкой, дерби остается дерби. Поэтому будем выходить на поле и играть на победу, - сказал в интервью «КП» спартаковский бразилец Айртон. А ведь казалось бы, что ему, бразильцу, наши футбольные счеты…

Перед тренерами стоит очень сложная задача. Нужно и сохранить лицо в матче, к которому приковано повышенное внимание. И при этом не допустить травм, поберечь игроков. Как справятся с этим Гончаренко и Кононов – очень интересно.

Забавно, что стартовые матчи и армейцы и спартаковцы проиграли («Краснодару» и «Ростову» соответственно). И, по-хорошему, уже не являются главными претендентами на победу. Но именно их встреча главное украшение турнира в Австрии. У отеля, в котором живут армейцы, дежурил полный австриец средних лет, и пытал российских журналистов: «Что с Дзагоевым?», «Марио Фернандес действительно уедет в «Атлетико»?», «Как увидеть Акинфеева»? Настоящий австриец переживающий за ЦСКА!

Поболеть за «Спартак» приехало десятка два болельщиков, но кричат они каждый за десятерых. А на игру с армейцами еще подтянутся. Впрочем, есть и поклонники ЦСКА. Но самое главное, местные австрийские дедушки уже определились с пристрастиями, так что тоже будут болеть. А многих игроков они прекрасно знают по прошлогоднему чемпионату мира, где наша команда сумела преподнести сюрприз.

Конечно, едва ли по матчу в Австрии стоит судить о состоянии команд. По правилам турнира ничьей быть не может. Если основное время заканчивается вничью, сразу назначается серия пенальти. Кстати, последний матч, когда эти команды пробивали пенальти в очном противостоянии прошел в 2011 году в полуфинале Кубка России. Тогда со счетом 5:4 сильнее оказались армейцы. В минувшем чемпионате в первом круге команды сыграли вничью 1:1, а во втором ЦСКА выиграл 2:0.

А ближайшая битва этих клубов в рамках чемпионата России состоится в понедельник 19 августа на стадионе «Спартак». И тогда уж точно никто не скажет, что побеждать не обязательно.

30 июня в 19.00 по московскому времени, прямая трансляция на «Матч ТВ»