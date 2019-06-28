"Однажды, наверное, наша мельница взлетит": Энтузиасты восстановили самые северные ветряки в мире и превратили в музей

- Здесь, в Кимже - какая-то своя красота, другая наполненность, - так говорят местные.

Деревня, впервые упомянутая еще в начале 16 века, находится в 1400 километрах от Москвы, 350 - к северо-востоку от Архангельска. Здесь сохранился 71 исторический памятник. На берег реки Мезень смотрят ряды добротных северных изб, в округе стоят старинные обетные кресты, а над горизонтом высится прекрасная шатровая Одигитриевская церковь, да две мельницы.

- На протяжении истории в Кимже было 10 мельниц. Сейчас из них остались две, - рассказывает директор туристского культурно-музейного центра «Кимжа» Мезенского района Евдокия Репицкая. - Эти мельницы - самые северные во всем мире. Дальше этих широт сеять было уже неразумно. Даже у нас, в Кимже, сеяли один ячмень - ведь условия здесь уже ближе к полярным.

Работы по восстановлению второй мельницы Фото: личный архив Евдокии Репицкой

Первая мельница - 1897 года постройки. Ее начали восстанавливать в 2007 году. Местных жителей поддержала ведущий специалист по туризму администрации Мезенского района Анна Крючкова. Написали проект, пригласили опытных молинологов, в том числе и из Нидерландов. Восстановлением мельницы в Кимже руководили голландцы Пол Грюн, Пит Шиерик и учёный-этнограф из Архангельска Александр Давыдов.

- Помогали местные жители, плотники из Поморской плотницкой школы. Участвовал наш кузнец, а местный глава даже ковал гвозди по старинному образцу, - вспоминает Евдокия Репицкая.

К 2010 году мельницу восстановили полностью в рабочем состоянии. Ее даже запускали, чтобы снова, спустя почти полтора века зерно превращалось здесь в муку.

Мельницу Дерягина восстановили полностью - она даже может работать Фото: личный архив Евдокии Репицкой

- Когда крутятся крылья, вся мельница начинает трястись. Это такая сила, оказывается! Я смотрю на нее и думаю - она, наверное, однажды у нас взлетит, - улыбается Евдокия Гавриловна.

Вторая мельница долгие годы стояла недостроенной. Но жители Кимжи не забыли и ее - “уж больно куце она смотрелась рядом с первой”. Восстановили внешний облик и устроили внутри музей.

Музей мельничного дела Фото: личный архив Евдокии Репицкой

Сейчас Кимжа - одна из трех деревень в России, где сохранилось сразу две деревянных старинных мельницы. Энтузиасты создали сайт “Ветряные мельницы России” и не собираются опускать руки. В 2019 году при поддержке фонда президентских грантов они помогут восстановить мельницу в деревне Погорелец того же Мезенского района Архангельской области.

В Кимже стараются беречь традиционный уклад жизни, сложившийся веками Фото: личный архив Евдокии Репицкой

Кроме того, в самой Кимже на базе бывшего дома культуры продолжается создание культурно-музейного центра, где смогут собираться специалисты мельничного дела (молинологи, архитекторы, плотники), музейные работники и просто неравнодушные люди со всей страны и из-за рубежа.

Экскурсия на мельницу Фото: личный архив Евдокии Репицкой

Сейчас в Кимже постоянно проживает около 70 человек, в основном - люди старшего возраста. Как и везде, молодежь тянется в города. Но летом, на праздники возвращаются сюда. Едут и туристы со всей страны - посмотреть на самые северные мельницы в мире. Их встречают с теплом и радушием, охотно показывают свою деревню и с гордостью рассказывают, что Кимжа официально входит в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

После восстановления мельниц, в Кимже прошел международный фестиваль Фото: личный архив Евдокии Репицкой

А еще - с нетерпением ждут, когда вновь начнутся службы в прекрасной церкви Одигитриевской иконы Божьей Матери. Построенная в 1709 году, она является одним из уникальных деревянных памятников русского Севера. Больше десятка лет местные жители добиваются ее восстановления.

Церковь Одигитриевской иконы Божьей Матери, построенная в 1709 году Фото: личный архив Евдокии Репицкой

- Совершенно уникальная церковь, необыкновенно красивая, - рассказывает Евдокия Репицкая. - Это памятник федерального значения, поэтому реставрироваться она может только на федеральные деньги. С 2009 года тянутся работы. Каждый раз возникает проблема: пока проводится конкурс на подрядчика, заключаются договоры, переводятся средства - рабочие к нам приезжают лишь к ноябрю. В самое неблагоприятное время. Слава Богу, сейчас храм наконец-то внешне оформлен, поставлена крыша. Осталось сделать пол, окна и внутреннее убранство. Люди ждут - когда же наконец в Кимже будет услышан колокольный звон...

КСТАТИ

Мезень - единственная река с сохранившемся ансамблем из пяти мельниц 19 века, исторических северных перевёрнутых столбовок на высокой ряже, находящихся на своих исторических местах.

С севера на юг*

1) Кимжа - деревня с самой северной мельницей в мире, находящейся на историческом месте, которая была отремонтирована до рабочего состояния в 2011, 2015 годах. Амбар ещё одной мельницы в Кимже был разобран в 30-е годы, осталась только ряжа, на которой в 2015 построили музей.

2, 3) Погорелец - единственная деревня в России с двумя сохранившимися столбовками, из которых одна была законсервирована ранее, одну будут консервировать в июле 2019. Ряжи здесь выше, чем в Кимже.

4) Кеслома. Мельница неуклонно разрушается. Уже нет крыши над амбаром и пола второго этажа. Ряжа и амбар гораздо приземистее, чем в Погорельце.

5) Малая Нисогора. Мельница поддерживается местными жителями

*Информация предоставлена проектом Мельницы России