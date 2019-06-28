2019-06-28T12:12:18+03:00
Общество

Идущий в Мосгордуму пранкер Вован: Это не розыгрыш, я в политике надолго! Но пранковать не перестану

Кандидат в депутаты Владимир Кузнецов рассказал "КП", копирует ли он Зеленского и есть ли у него свой Коломойский [эксклюзив kp.ru]
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Пранкер Вован решил идти в политику и объявил об участии в осенних выборах в Мосгордуму.Пранкер Вован решил идти в политику и объявил об участии в осенних выборах в Мосгордуму.Фото: Личный архив
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Сейчас он не шутит. Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) решил идти в политику и объявил об участии в осенних выборах в Мосгордуму. Проверит свои силы и популярность он на 5-м округе: Щукино, Хорошо-Мневники, Филевский парк.

С ЗЕЛЕНСКИМ ОБЪЕДИНЯЮТ ИМЯ И ЯРКИЙ ОБРАЗ

- Скажи честно, это Зеленский вдохновил?

- Нет, идея участвовать в выборах никак не связана с Зеленским. Большой интерес я проявил еще к кампании Макрона, особенно к использованию им цифровых технологий в агитации. Переход в политику я планировал давно. Это вполне логично, ведь мы и так занимаемся ей, только через пранк. Но если ты хочешь сделать для своей страны и ее столицы что-то большее - без участия в органах власти не обойтись. Кроме того, нас часто упрекали, что мы мало уделяем времени внутренним российским проблемам.

Я прекрасно понимаю, что меня будут сравнивать с украинским президентом, да и некоторые фишки в дизайне агитационных материалов действительно имеют сходства с его кампанией, но это скорее общемировой тренд. Нас с ним объединяет молодость, яркий образ, юридическое образование и то, что мы не замешаны в грязных подковерных интригах. А еще, конечно, же имя и отчество - Владимир Александрович (смеется).

Но у меня и Зеленского есть кардинальные отличия. Новый президент Украины - это юморист с отсутствием малейшего политического опыта, управленческих навыков. Я же имею стаж муниципальной службы - работал в правовом управлении администрации и занимался земельным и градостроительным законодательством. Ну, и за плечами огромный опыт общения на равных с первыми лицами государств и обычными депутатами. Причем, как от пранкера, так и официально от своего имени.

Кроме того, многим понятно, что Зеленский всего лишь марионетка в руках Коломойского, как бы он это не отрицал. Меня же никогда не связывали с олигархатом или какими-либо политическими движениями, я иду как независимый кандидат.

Сейчас он не шутит Фото: Личный архив

Сейчас он не шутитФото: Личный архив

ОТКУДА ДЕНЬГИ

- А есть ли у тебя свой Коломойский? Финансовая поддержка?

-Мы обратились к представителям среднего бизнеса-поклонникам нашего творчества, плюс часть денег я готов выделить из своего бюджета. Я могу это позволить, так как скопил достаточно средств, несколько лет работая с ТВ и написав книгу.

ЭКОЛОГИЯ И ПАРКОВКИ

- Какие планы в должности городского депутата?

- В Мосгордуме я не собираюсь изобретать велосипед или бороться с ветряными мельницами. Я намерен решать обычные проблемы москвичей: экология (раздельный сбор и переработка мусора, зеленые насаждения), допуск граждан к выбору направлений для расходования бюджетных средств и контроль за ними, внедрение электронного голосования для урощения проведения общих собраний, цены на парковки и запрет стоянок такси во дворах жилых домов, согласование градостроительных проектов с местными жителями и многое другое. Хочу заняться также улучшеним международных связей Москвы, привлечением в город иностранных инвестиций.

- На какого избирателя рассчитываешь?

- Как на консервативного избирателя, так и на молодежь. Главная задача -доказать, что мое выдвижение - это не розыгрыш, и я пришел в политику всерьез и надолго. Увы, у нас часто любят принижать способности человека и его стремления что-то делать. Все потому, что мы уже привыкли обжигаться на популистах и политиканах и не ждем ничего хорошего от властей и даже от оппозиции, которую уже невозможно представить жизнеспособной без связки с этой властью. Но это не может продолжаться бесконечно, перемены уже близко. Так что шутки в сторону!

- Если пройдешь, то завяжешь на госслужбе с пранком?

- По законодательству депутат имеет право заниматься лишь научной, преподавательской и творческой жеятельностью. Пранк-это творчество. Так что если будет необходимо "пранкануть" какого-то продажного чиновника или политика, почему бы и нет. С радостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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