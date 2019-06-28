Диана Гурцкая откроет фестиваль «Добрые люди» в Парке Горького

С 29 июня по 7 июля в Парке Горького в Москве пройдет ежегодный фестиваль гражданского общества «Добрые люди», организованный Общественной палатой РФ.

Девиз фестиваля в этом году – #длясебя! #длядругих! #длявсех!

В течение всех дней фестиваля будет проходить большая ярмарка проектов – все желающие смогут лично пообщаться с представителями успешно работающих благотворительных и общественных фондов и с авторами социальных проектов, которые оказывают реальную помощь самым разным категориям граждан.

«Мы хотим показать, что гражданская активность уже стала частью повседневности. Люди не ждут, пока власть что-то сделает, а сами начинают менять окружающую нас реальность, – говорит глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. – Гражданское общество обладает огромными созидательными мощностями, и цель нашего фестиваля – показать конкретные результаты проектов, которые реализовали общественники».

«Добрые дела часто делаются без помпы и огласки, мало кто знает про них, но мы хотим сделать их видимыми, чтобы каждый человек понимал, что запускать социальные изменения – в наших силах», – добавил он.

На главной площадке во все дни проведения фестиваля будут проходить благотворительные концерты, проводиться конкурсы и квесты, а вечером – демонстрироваться документальные фильмы. У посетителей парка Горького будет возможность изготовить своими руками поделки для подопечных учреждений социальной защиты, создать свое произведение искусства.

В тематических зонах фестиваля будут представлены арт-объекты, художественные и фотовыставки, интерактивные стенды, будут работать мастер-классы и благотворительные ярмарки.

У гостей фестиваля будет возможность записаться в волонтеры, сделать пожертвование интересующему фонду.

Каждый из дней фестиваля будет посвящен определенной теме:

30 июня – день искусства;

1 июля – день экологии;

2 июля – день защиты детей;

3 июля – день активного долголетия;

4 июля – день защиты животных;

5 июля – день межнационального мира и согласия;

6 июля – день молодежных субкультур;

7 июля – день здорового образа жизни.

Фестиваль будет идти с 30 июня по 7 июляФото: материалы пресс-служб

В рамках деловой программы фестиваля запланированы партнерские лекции и семинары от благотворительных фондов – участников фестиваля; мастер-классы экспертов-практиков, авторов социальных проектов, представленных на фестивале; будут работать дискуссионные площадки, на которых гости и участники будут обсуждать решения конкретных социальных проблем. Мероприятия деловой программы фестиваля будут проходить в кинотеатре «Пионер».

В рамках фестиваля «Добрые люди» запланированы встречи с известными гостями – членами Общественной палаты РФ: певицей, заслуженной артисткой России Дианой Гурцкой, кардиохирургом, академиком, директором ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» РАМН Лео Бокерия, президентом Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики»Ириной Винер-Усмановой, шахматистом, гроссмейстером России Сергеем Карякиным, председателем Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Андреем Ковальчуком,кинорежиссером, народным артистом России Владимиром Хотиненко, бронзовым олимпийский призером по дзюдо, председателем правления благотворительного фонда содействия воспитанию физически и нравственно здорового поколения «Фонд Дмитрия Носова» Дмитрием Носовым,чемпионом мира по профессиональному боксу Григорием Дроздом.

Торжественное открытие фестиваля состоится 29 июня в 19:00. С приветственным словом выступит глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, а Диана Гурцкая исполнит для гостей свои песни.

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