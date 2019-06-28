Журнал Forbes составил свой рейтинг лучших вузов России

К началу приемной кампании в вузах журнал Forbes составил свой собственный рейтинг лучших университетов России. Журнал взял за основу данные Мониторинга эффективности вузов, подготовленного в 2018 году Министерством науки и высшего образования. Результаты мониторинга учитывались, как показатель качества образования (50 баллов из 100 возможных). Кроме того, журнал изучил данные о трудоустройстве выпускников вуза (30 баллов) и рассчитал собственный фактор Forbes – показатель "элитности" вуза, основанный на том, есть ли в числе выпускников университета политики и бизнесмены из списка Forbes (20 баллов). В итоговый рейтинг не вошли вузы силовых ведомств и другие университеты, учредителями которых не является Минобрнауки.

Таким образом, на первую строчку общего рейтинга попал Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Второе место занял МГИМО, а следом расположился Московский физтех (см. табличку).

Лидерами по части качества образования оказались Санкт-Петербургский университет "ИТМО", Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Российская экономическая школа. Самыми востребованными на рынке труда стали выпускники Финансового университет при Правительстве РФ, РАНХиГС и Московской государственной академии физической культуры. А в число самых "элитных" вузов, по мнению Forbes, вошли МГИМО, ВГИК и МГУ имени Ломоносова.

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН