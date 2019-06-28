В Ленинградской области ПАО «Газпром нефть» открыла новый топливный терминал «Гладкое»

В Тосненском районе Ленинградской области запустили флагманский топливный терминал «Гладкое» ПАО «Газпром нефть». Аналогов комплекса в России нет. Объект оснащен по последнему слову техники: узлы учета автоматически контролируют объем и параметры нефтепродуктов, вся информация об объекте передается сотрудникам в онлайн-режиме, а инфраструктура позволяет осуществлять перевалку до 1 миллиона тонн сырья в год.

«ЗАДАН НОВЫЙ СТАНДАРТ»

Торжественный запуск топливного терминала состоялся 27 июня. Команду «старт» дал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Он отметил важность этого события для компании и всего региона.

- Если бы во времена Антона Павловича Чехова в России существовали вертикально интегрированные компании, то, кроме своей известной фразы, он, наверное, еще сказал бы, что в вертикально интегрированной нефтяной компании все должно быть прекрасно: не только геологоразведка, добыча и переработка, заправочные станции, но и терминалы. К этому, безусловно, мы должны стремиться, – отметил Александр Дюков. - Задан новый стандарт. Новый топливный терминал станет важным объектом логистической системы «Газпром нефти» и обеспечит стабильные поставки качественных нефтепродуктов на собственные АЗС компании, а также нашим клиентам в Северо-Западном регионе.

Команду «старт» дал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Фото предоставлено пресс-службой дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

Топливо на объект поступает по железной дороге. Благодаря пяти жд-путям, терминал может обслуживать до 60 цистерн в сутки. Резервуары вмещают до 40 тысяч кубометров продукции единовременно.

- Ранее у нас не было собственного терминала в Северо-Западном регионе. Но это наш регион присутствия, поэтому ключевая якорная нефтебаза здесь должна быть, - объяснил директор «Газпром нефти» по региональным продажам Александр Крылов. – «Гладкое» - самый современный комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов во всей стране. Все четыре главных показателя нефтепродуктов учитываются и при приемке сырья, и при его отпуске. Самое главное, что системы учета полностью систематизированы и «человеческий фактор» максимально исключен. Это позволяет повысить безопасность и снизить операционные затраты.

Открытии терминала «Гладкое». Фото предоставлено пресс-службой дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

«БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ»

«Гладкое» существует в двух измерениях – реальном и виртуальном. Цифровой двойник терминала хранит всю информацию о проекте, что обеспечивает виртуальный доступ к управлению объектом.

Кроме того, цифровая программа выполняет функцию виртуального диспетчера. Алгоритм самостоятельно рассчитывает время и маршруты, чтобы топливо вовремя попало на АЗС, а также формирует все отгрузочные документы. Водителю бензовоза остается дождаться своей очереди на электронном табло, пройти контроль, подключить бензовоз к станции и запустить налив.

Особое внимание «Газпром нефть» уделяет безопасности и экологической защите. На территории терминала имеется установка рекуперации паров (технология улавливания паров нефтепродуктов, обеспечивает дополнительную безопасность – прим.ред.), собственные очистные сооружения и пожарное депо. При этом резервуарный комплекс оснащен системами пожаротушения и контроля загазованности.

- Приоритет нашей компании – сохранение жизни и здоровья работников. Безопасность соблюдается на всех наших объектах, - отметил Александр Крылов. – Применяются все современные методики слежения за соблюдением всех требований.

Александр Крылов - директор «Газпром нефти» по региональным продажам. Фото предоставлено пресс-службой дирекции региональных продаж ПАО «Газпром нефть».

Согласно стратегии компании, до 2025 года инновационные технологии, примененные при строительстве «Гладкого», внедрят на топливных терминалах по всей России. Расположены они в 13 регионах России: Московская, Нижегородская, Свердловская, Кемеровская, Томская, Тюменская, Омская, Новосибирская, Челябинская области, Красноярский, Алтайский и Краснодарский край, ЯНАО .