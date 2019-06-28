2019-06-28T14:23:45+03:00
Экономика

Россияне стали брать меньше кредитов

Сократилось как число заемщиков, так и объемы займов - данные ОКБ
Владимир НИКОЛАЕВ
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Для сегодняшней российской экономики двузначные цифры процентов за кредит слишком великиДля сегодняшней российской экономики двузначные цифры процентов за кредит слишком великиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Наконец-то наметился перелом в сознании наших соотечественников: по последним данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), поступившим в "КП", россияне стали меньше брать денег в кредит. Число займов по итогам мая сократилось чуть более чем на 1% по сравнению с маем предыдущего года, а объемы кредитования снизились за этот период гораздо существеннее - на 7%. В мае текущего года было выдано почти 3 млн новых кредитов на сумму 660,15 млрд руб., год назад – 3,04 млн кредитов на 706,08 млрд руб.

Самое заметное снижение произошло на рынке ипотечного кредитования. Число выданных кредитов упало на 38%, а объемы - на 31%. При этом средний чек по ипотеке увеличился за год на 11%: с 1,99 млн до 2,21 млн руб.

Кредитных карт было выдано на 6% меньше, чем в прошлом году, правда, объемы кредитных лимитов выросли на 9%. Снизилось и число новых автокредитов - на 4%, но и тут объемы выдач увеличились - на 5%. Средняя сумма автокредита выросла на 9%: с 753 до 820 тыс. руб.

А вот кредиты наличными продолжают расти. В мае 2019-го прирост количества и объема новых займов составил 5%. Средний чек практически остался на прежнем уровне: вырос с 259 до 260 тыс. руб.

Однако если считать данные не за май, а с начала года, то снижения пока нет. За первые 5 месяцев 2019 г. банки выдали 15,43 млн кредитов на общую сумму 3,48 трлн руб. Количество новых кредитов выросло на 11%, а объемы кредитования увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было выдано 13,90 млн кредитов на 3,08 трлн руб.

- Для сегодняшней российской экономики двузначные цифры процентов за кредит слишком велики, - пояснил КП аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Александр Осин. -На фоне ужесточения налоговой политики и падения темпов роста ВВП граждане понимают, что не смогут стабильно выплачивать долг. Мы считаем возможным дальнейшее снижение темпов прироста потребительского кредитования в ближайшие три месяца. К тому же по статистике с августа по октябрь кредитная активность населения наименьшая в году.

На этом фоне отмечается активный рост интереса населения к персональной финансовой информации, отмечается в отчете ОКБ. Количество запросов граждан в эту организацию на проверку их кредитной истории в январе-мае текущего года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Тревожные цифры - просроченная задолженность россиян по ипотеке за год выросла на 35%, сообщило бюро кредитных историй «Эквифакс». Если к маю 2018 года отечественные заемщики не смогли расплатиться по долгам на 59 млрд рублей, то теперь просрочка составляет уже 80 млрд рублей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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