В Москве обсудили подготовку к Глобальному саммиту индустриализации

27 июня в Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019) под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака. GMIS пройдет 9–11 июля в Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В ходе заседания советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, представители министерств, ведомств и крупнейших компаний обсудили подготовку к GMIS-2019.

«Участие в GMIS-2019 ключевых экспертов позволит вывести на новый уровень дискуссию о будущем мирового индустриального развития. Повестка Саммита включает вопросы глобального производства, главным из которых станет тема природоподобных технологий. Мы рассчитываем на содержательный диалог, направленный на укрепление международного сотрудничества в сфере промышленного производства и технологического развития», – подчеркнул Антон Кобяков.

Отдельное внимание было уделено деловой программе GMIS-2019. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев отметил, что деловая повестка Саммита включает более 40 мероприятий различного формата.

«Россия впервые принимает столь значимый международный промышленный саммит, организуемый под эгидой Организации Объединенных Наций по промышленному развитию, который призван содействовать всестороннему диалогу производителей, новаторов, технологов, инвесторов и представителей правительств по самым актуальным вопросам индустриального развития на пороге формирования нового промышленного уклада. Проведение этого авторитетного мероприятия в России несомненно придаст дополнительный импульс расширению международных кооперационных связей и укреплению роли нашей страны в формировании глобальной экономической повестки. Деловая программа Саммита подразумевает проведение сессий по таким актуальным темам, как цифровизация промышленности и применение искусственного интеллекта в производственном секторе, информационная безопасность и защита в промышленной автоматизации, развитие низкоуглеродного производства», – заявил Алексей Груздев.

Предполагается, что в первый день GMIS, в рамках церемонии открытия, выступят российские и иностранные официальные лица, среди них заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, председатель Организационного комитета GMIS Бадр аль-Олама, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ожидается, что в Глобальном саммите по производству и индустриализации примут участие порядка 2 000 человек.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы подготовки городской инфраструктуры Екатеринбурга к проведению Саммита.

«Подготовка региона к саммиту GMIS ведется в полном соответствии с графиками. Построен и запущен в эксплуатацию конгресс-центр, где пройдут основные мероприятия GMIS. В Екатеринбурге заканчиваются дорожные работы и благоустройство территорий по маршрутам движения участников Саммита и в районе проведения ключевых мероприятий. Аэропорт Кольцово готов к приему гостей, а гостиницы города – к их размещению. Решены вопросы логистики и проведена необходимая работа по обеспечению безопасности. Большой опыт проведения мероприятий высокого уровня позволил нам выстроить эффективную работу по всем важным направлениям подготовки к Саммиту. Проведение GMIS позволит закрепить за Екатеринбургом и Свердловской областью статус центра международной активности», – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

ROSCONGRESS.ORG

Контакты:

Екатеринбург, Россия

8 (495) 640 92 91

Дата проведения: 9–11 июля

Регистрация: gmisummit.com