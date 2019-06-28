Яндекс.Такси запустил свой сервис в Румынии и Гане под брендом Yango

Яндекс.Такси уверенно осваивает международный рынок: сервис онлайн-заказа такси под брендом Yango появился в Румынии. Это уже пятая страна Евросоюза, в которой работает российская IT-компания. Заказать такси Yango также можно в Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии. В Румынии сервис стал доступен с 27 июня.

Ранее в этом месяце бренд Yango расширил свой рынок на африканском континенте: с 6 июня сервис работает в Гане - второй стране Африки после Кот-д’Ивуара. В Румынии, как и в Гане, уже есть Uber, Bolt и другие службы онлайн заказа такси. Тем не менее, по словам представителей Яндекс.Такси, с точки зрения роста числ поездок и водителей запуск сервиса в Гане стал самым успешным.

Скачать приложение Yango местные жители могут через AppStore и GooglePlay. В приложении есть и румынский, и английский (в Гане это официальный язык), и многие другие языки. Схема сотрудничества с водителями построена по тому же типу, что и у Яндекс.Такси в России. У Yango нет своих машин, и во всех странах сервис сотрудничает с местными перевозчиками. В обеих странах открыты сервисные центры, где водители проходят обучающие курсы и знакомятся с работой сервиса.

- Как и в других странах, мы делаем ставку на собственные технологии, которые позволяют обеспечить пользователям быструю подачу и высокий уровень сервиса, а водителям — минимальный холостой пробег и увеличение дохода за счет эффективного использования рабочего времени, - рассказал директор по международному развитию Яндекс.Такси Мушег Саакян.

Бренд Yango использует все наработки Яндекс.Такси, к которым уже привыкли российские водители и пассажиры - собственные карты Яндекса, навигатор, маршрутизацию, а также технологии распределения заказов. Алгоритмы поиска направляют к пользователю ближайшую к месту вызова машину, и пассажир поучает такси за минимальное время. Водитель же обеспечивается заказом в том же районе, что сокращает ему время поиска новых клиентов, холостой пробег и расход горючего. В итоге стоимость поездки снижается, и пассажиры платят меньше, а таксисты зарабатывают больше. Как и в приложении Яндекс.Такси, через Yango можно вызвать машину для другого человека, составлять маршрут поездки через несколько точек и делать несколько заказов одновременно с одного и того же телефона.

Сейчас сервис Яндекс.Такси представлен в 17 странах мира. Под брендом Yango кроме Ганы и Румынии он работает в Израиле, Финляндии и Кот-д’Ивуаре. К сведению туристов: приложения Yango и Яндекс.Такси взаимно интегрированы. Так что приезжая в любую страну, где представлен сервис, скачивать на смартфон новое приложение не требуется. Заказать такси можно через то же приложение, которым клиент пользовался на родине.