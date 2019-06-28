2019-06-28T16:17:59+03:00
Общество

Аэропорт "Шереметьево": самолеты не плавают, на парковке сухо

Рейсы выполняются в штатном режиме, а воду с Авиационной улицы убирают
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Вот так сейчас выглядит перрон аэропорта. Подтопления нетВот так сейчас выглядит перрон аэропорта. Подтопления нет
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Видеоролики с подписями "Шереметьево затопило" создали в соцсетях много шума утром 28 июня. Особенно всех впечатлило видео, где на машине без кузова везли людей под зонтиками. В соцсетях шутили, что так люди еду в аэропорт. Но, если присмотреться, то терминалов там и близко нет, люди без чемоданов. Происходило все действие возле Лобненского шоссе и Авиационной улицы.

Потоп возле Шереметьево второй год подряд.

Движение было затруднено в связи с продолжительными ливневыми дождями в ночь на 28 июня. Транспорт не мог проехать из города Лобня в сторону Ленинградского шоссе - на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Там образовалось подтопление. Эти автодороги являются подъездными путями к международному аэропорту "Шереметьево", но "большая вода" не дошла до самого аэропорта.

У Шереметьево вода заливается в автобус.

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение транспорта в сторону "Шереметьево" из-за дорожных работ по устранению воды с проезжей части. Для этого прибыли почти десять машин спецтехники, в том числе и водооткачивающие.

- Выясняются причины подтопления. Ливневая канализация на участке находится на балансе Международного аэропорта Шереметьево. Точная причина подтопления будет определена после ликвидации воды и обследования ливневой канализации, - сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

mtdi_momtdi_mo
Сильные дожди фактически затопили дорогу у "Шереметьево"
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Автомобилистам посоветовали не ехать в этом направлении, а пассажирам "Шереметьево" добираться другими путями - объездом через деревню Носово (около 9 км, а это 20 минут). А также воспользоваться поездами "Аэроэкспресса" и далее бесплатно межтерминальным переходом подземный тоннель курсирует между станциями Шереметьево 2 (терминалы D, E, F, Аэроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал В).

Сообщения о том, что затопило парковку возле терминала "В", взлетную полосу и что "плавают" самолеты, оказались выдумкой. А кадры, где по территории аэропорта спецтехника передвигается по большим лужам, прошлогодние.

amdriver.ruamdriver.ru
А погода у нас нынче не очень
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- На территории аэропорта и на перроне подтоплений нет. Международный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы выполняются по расписанию, - подтвердили "Комсомольской правде" в аэропорте "Шереметьево".

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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Подъезд к терминалу «В» затопило в «Шереметьево».

ИСТОЧНИК KP.RU

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