Музей им.Пушкина получил особняк родственника Петра I

Усадьбу Лопухиных (после женитьбы на Евдокии Лопухиной Петр пожаловал ее своему тестю Федору Лопухину) передают Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

"Усадьба находится в оперативном пользовании Музея Востока, но перейдет в пользование музея им.Пушкина", - сообщил Директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

За особняк в классическом стиле в Малом Знаменском переулке давно велась борьба. Прежде здесь располагался Музей Рерихов (МЦР). И между соседями, то есть между ГМИИ им.Пушкина и «Рерихами» то и дело возникали споры, например, из-за пограничной территории. Потом усадьбу передали в управление более солидному Музея Востока. И «Рерихи» были вынуждены съехать из палат каменных. Теперь - новый поворот сюжета.

Владислав Кононов сообщил, что особняк ХVII века будет интегрирован в Музейный городок. Конкретно в усадьбе Лопухиных будут проходить мероприятия новой программы ГМИИ "Пушкинский. Youth".

В ближайшее время здание ждет реставрация. Когда она начнется и когда закончится, пока неизвестно. "Здесь очень много проблем: в подвале грибок, с которым нужно бороться, на верхних этажах много технических проблем, с которыми наши службы пытаются справиться. Дом нуждается в очень серьезной работе", - сказала директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак.