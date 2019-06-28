2019-06-28T17:08:12+03:00
Общество

В Сыктывкаре открылась публичная мастерская «Гвоздильня – LAB»

Молодые люди осваивают 3D-принтер, швейную машинку и выжигание по дереву
Григорий ЛЕОРДА
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В мастерской с интересным названием забить гвоздь может каждый.В мастерской с интересным названием забить гвоздь может каждый.
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В Сыктывкаре открылась удивительная мастерская «Гвоздильня – LAB». В этом месте собирается молодежь со всей округи. Их цель простая: творить. Никаких рамок у ребят не существует. Чем только не занимаются тут: и шьют, и моделируют, выжигают и пилят, красят и печатают.

Все эксперименты проводятся в Юношеской библиотеке Республики Коми. «Гвоздильня-LAB» превратила унылый процесс обучения в интересное занятие. Проект стал популярен далеко за чертой города. Мастер-классы в мастерской собирают подростков из дальних районов.

«Это было главной целью — пробудить у молодежи желание сделать что-то своими руками, переключить внимание с гаджетов на творческий труд, побудить к чтению литературы по конструированию, моделированию, техническому творчеству. Это постоянный процесс. Думаем, он имеет влияние и на профессиональную ориентацию, и на осознанный выбор профессии», - сказала директор библиотеки Ольга Винниченко.

По ее словам, идея о создании творческого пространства «витала в воздухе». Тут много наблюдали за огромным интересом молодежи к мастер-классам. Потом и решили начать обучать детей.

Ребята учатся выжигать картины.

Ребята учатся выжигать картины.

Сначала появился электролобзик, потом кто-то подарил швейную машинку. Появлялись новые агрегаты, увеличивалось количество занятий. Когда встал вопрос о расширении дела помог президентский грант.

«При работе с молодежью мы используем большую коллекцию книг на тему технического и ручного творчества, программирования. Это позволяет поддерживать и развивать интерес к мастерской», - уверена Ольга Винниченко.

Сейчас в «гвоздильне» можно выжигать, плести из проволоки, рисовать с помощью 3D-ручки, печатать фотографии на кружках. Среди постояльцев – старшеклассники и студенты, но и детей помладше отсюда никто не выгоняет. Только на занятия их допускают вместе с родителями.

«Менее сложные мастер-классы, такие как рисование 3D ручкой проходят по несколько раз в день. После лекции по технике безопасности ребенку выдают прибор, и он может начинать творить. Если кто-то захочет создать фигурку на 3D-принтере самостоятельно, то ему сначала придется пройти обучение, где ему не только расскажут, но и покажут, как сделать все самому. Кстати, пирография и 3D-моделирование пользуются самой большой популярностью», - сказала куратор проекта Ольга Тарачева.

Еще одно занятие - создание "песочных" картин.

Еще одно занятие - создание "песочных" картин.

В мастерской работают три сотрудника. Они обучают детей работе с инструментами, помогают с 3D-программированием и печатью.

«Выбирая название для мастерской, мы заглянули в словарь Даля. «Гвоздильнями» на Руси сначала назывались мастерские по изготовлению гвоздей, а затем это стало обобщенным названием мастерских», — объяснила директор Юношеской библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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