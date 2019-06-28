5 детских программ в музеях, которые не дадут заскучать на каникулах

В столичных музеях приготовили для школьников на каникулах много интересного:

Политехнический музей: школа без парты.

Программ для школьников хватает: детям в легкой и увлекательной форме расскажут о физике, технике и биологии: можно ли приручить молнию, как природа помогла изобретателям, и как появилась идея реактивного движения. А старшеклассники могут обсудить плюсы и минусы атомной энергетики и побывать в лаборатории биохакинга.

Адрес: ВДНХ, проспект Мира, вл. 119, стр. 26.

Билеты можно оформить на сайте https://polymus.ru, записываться на тематические занятия нужно заранее по телефону 8 (495) 780−60−27.

Дарвиновский музей

Есть развлечения даже для самых маленьких посетителей: им покажут сказки с песочной анимацией под звуки живой музыки. Ребята постарше могут изучить микроорганизмы и бактерии в изобретательской лаборатории. А на зверушек побольше можно посмотреть на биостанции парка Лосиный остров.

Адрес: улица Вавилова, д. 57.

Билеты: можно приобрести на сайте www.darwinmuseum.ru, записываться на групповые занятия нужно в экскурсионном бюро по телефону 8 (499) 134-61-24. Записаться на посещение Лосиной биостанции можно по телефону 8 (495) 798-17-09 или на сайте elkisland.ru.

Государственный исторический музей

Здесь можно наверстать упущенное на уроках: в этом помогут программы «повторение пройденного» для 6, 7 и 8 классов. Учить историю будут не по учебникам, а по экспонатам и памятникам самого музея. Кроме того, в музее есть программы для незрячих детей и ребят с особенностями интеллектуального развития.

Адрес: Красная площадь, д. 1. Выбрать подходящую программу можно на сайте shm.ru.

Билеты: абонемент на занятия можно приобрести в экскурсионном центре музея, тел. 8 (495) 692-37-31.

Пушкинский музей

Помимо специальных детских экскурсий, есть и отдельные программы, которые проводятся в мемориальных квартирах Александра Пушкина и Андрея Белого. Дети не просто познакомятся со старинным бытом, но и станут ближе к известным писателям, а также сравнят уроки и учебники русского языка сейчас и 100 лет назад.

Адрес: ул. Пречистенка, 12/2, но конкретный адрес зависит от филиала, в котором будут проходить занятия. Выбрать можно на сайте pushkinmuseum.ru.

Билеты: записаться на ту или иную экскурсию нужно в экскурсионном бюро по телефону 8 (495) 637-32-56.

Кстати

Столичные ученики могут ходить по муниципальным музеям бесплатно - для этого им нужна социальная карта “Москвенок” или справка из школы. Для ребят из Подмосковья и других регионов действует 50-процентная скидка. В музеях федерального значения для детей и подростков также действуют скидки. И всеми этими льготами стоит воспользоваться.