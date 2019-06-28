2019-06-28T17:11:32+03:00
Общество

В Кировской области вспомнили о «городе мастеров»: в местном музее открыли новую экспозицию и мастерскую

Реликвии прошлого создают с помощью 3D-принтера
Григорий ЛЕОРДА
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Колокола - главный атрибут открытой экспозиции.Колокола - главный атрибут открытой экспозиции.
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Слободской краеведческий музей в Кировской области завел новую экспозицию - «Город мастеров». Эта часть музея посвящена историческим ремеслам, которые на протяжении многих веков славили город. Продукция мастеров продавалась по всей России. Город Слободской известен истории как место, где отливали колокола, изделия из серебра и меди, самовары, шили меха.

Экспозиция – город в миниатюре. Тут четыре «улицы»: "Кузнечная улица", "Каповых дел мастера", "Столица мягкого золота", "Слободской цех серебряников". Экспонаты на полках и за стеклом создают, по мнению музейных работников, «мост в современность».

«Мы уже заключили договоры художникам-оформителям. И скоро еще один уголок нашего музея будет посвящен умельцам, которые жили на нашей слободской земле. Это не очень большое помещение, но пользы от него будет много, потому что у нас есть ремесленники, которые творят чудеса из самых разных материалов. В музее также будет предусмотрена возможность проводить мастер-классы для желающих освоить какой-то вид народного ремесла», – рассказала председатель Слободской районной организацией ветеранов Наталья Черных.

Каждый колокол, как бы сказали сейчас, обладает уникальным дизайном.

Каждый колокол, как бы сказали сейчас, обладает уникальным дизайном.

Выставка была создана Слободским советом ветеранов на средства президентского гранта. Проект, помимо создания музейной экспозиции, предусматривает появление на его базе музейных мастерских. Следить за исторической точностью пригласили ветеранов производств, преподавателей и студентов Вятского государственного университета.

Экспозиция создается по проекту Заслуженного художника России А.Н. Конова – автора постоянных экспозиций и выставок в ведущих музеях России, а также эскизного проекта «Русской комнаты» (зала консультаций Совета Безопасности ООН) в Нью-Йорке. К работе также подключились предприятия города и ведомственные музеи.

«Экспозиция и посещение мастерских будет включена в экскурсионно-туристические маршруты по городу, которые объединят исторические места, связанные с историей ремёсел и промыслов на Слободской земле, ведомственные музеи действующих производств, в том числе музей легендарной меховой фабрики "Белка"», - сообщают авторы проекта.

КСТАТИ

Скоро исполнится 300 лет местному машиностроительному заводу, который создавался как колокололитейный. Заводские изделия этой фабрики можно встретить в разных уголках России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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