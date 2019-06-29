Трудные подростки из Воронежа освоили новый театральный жанр

Становление юных актеров из Воронежа проходило целых восемь месяцев. Именно столько длился проект «ДокуменТЫ», посвященный театральному искусству. Участниками школы актерского мастерства стали молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Среди них дети из трудных или малообеспеченных семей.

Цель проекта – создание условий для творчества. Чтобы достичь ее дети изучали основы сценической речи и движения, а также активно готовились к фестивалю «Вербатимфест-2019». Мероприятие стало «выпускной работой» для начинающих актеров.

Проект был разработан АНО «Театральная компания «Новый театр». Реализовать его смогли благодаря президентскому гранту.

Фестиваль вместил себя две лаборатории, каждая из которых занималась по собственной программе. Первую возглавил актер Театра.doc Константин Кожевников. Он обучал подопечных искусству донесения информации с помощью рассказов и историй, которые несут в себе яркие эмоции – сторитейллингу.

Вторая группа занималась написанием документальных пьес. Учить этому ремеслу ребят вызвался известный драматург в области документального жанра Юлия Тупикина. Итогом работы стала постановка сразу шести спектаклей на фестивале «Вербатимфест-2019», который проходил с 25 по 30 апреля.

«Сейчас в Москве находится наша девочка, она поступает на режиссерский [факульет]. После прохождения образовательной программы она сказала, что ее взгляд полностью изменился, и ее решение стать режиссером и заниматься творчеством только укрепилось. Сказала: «Уезжаю, и чувствую себя свободной и открытой»», - сказала руководитель специальных проектов «Нового театра» актриса Мария Конотоп.

По ее словам, театральная школа изменила жизнь знакомого ей десятиклассника. Он по окончанию школы пойдет в театральный институт.

«Это очень приятно, потому что парень очень способный. Здорово, что мы помогли его направить. Есть еще ребята помладше, которые также задумываются об этом, но мы не принуждаем к занятиям театром на пожизненной основе, мы только направляем. подсказываем, можем помочь подготовиться к программе, к выступлению, турам и так далее, — отметила Конотоп.

Все шесть постановок посмотрели дети-сироты. Билеты им достались бесплатно. Спектакли показывали в большом зале «Дома актеров». Актеры получили хороший отклик от зрителей. Проект закончился официально, но продолжает существовать. Фестиваль «Вербатимфест» снова повторится осенью.

СПРАВКА «КП»

Верба тим - документальный театр. Спектакли жанра полностью состоят из реальных монологов или диалогов обычных людей, перепроизносимых актёрами. Именно вербатим освоили участники воронежской лаборатории. Опорой жанра в России является московский Театр.doc.