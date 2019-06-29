В Петрапавловске-Камчатском творческих людей собрали под крышей лофта «Парк культуры»

Лофт «Парк культуры» - новое место притяжения творческих людей в Петрапавловске-Камчатском. Под этой крышей происходят самые интересные городские мероприятия: выставки, стендап-шоу, фестивали рукоделия и мастер-классы. Кроме того, реализуются социальные проекты по обучению искусству фотографии пенсионеров, встречи с интересными людьми.

Пространство давно стало местом рождения талантов. Сам же «Парк культуры» появился на свет еще семь лет назад. Теперь это в полноценный центр современного искусства, который создала некоммерческая организация «Центр Культуры и Просвещения». Сейчас воплощать идеи позволяет президентский грант.

«Мы постоянно ищем новые форматы, стараемся проводить что-то новое, потому что мероприятий для молодежи в городе не хватает. И если человек горит идеей и хочет создать интересный проект, мы помогаем его запустить: составить сценарий мероприятия, дать рекламу », – сказала заместитель некоммерческой организации «Центр Культуры и Просвещения» Анна Юраева.

"Парк культуры" облюбовали комики.

Так камчатские комики получили площадку для выступлений. Так в городе появилось место для любителей игры «Мафия». Фотовыставки здесь проходят практически постоянно. Тут же организовывают выставки-продажи изделий. Местные умельцы заявляют о себе на весь город.

Вскоре пройдут встречи с интересными людьми. Люди самых разных профессий и взглядов поделятся своей историей с горожанами. Вообще лофт поддерживает творческие проекты других некоммерческих организаций и предприятий социального бизнеса.

«Например, делаем проект «Мы нашли друг друга». Он посвящен людям, которые взяли с улицы или из приюта животное. У нас есть база фотографов, которые сделают портретные фото людей и их питомцев. Также скоро запустим социальный курс – «Фотошколу для очень взрослых». Основам фотографии будут обучаться те, кому за 50. Нашли преподавателя, набираем группу», – рассказала Юраева.