Пенсионеры Мурманска научились искусству резьбе по кости

Десятки пенсионеров и людей с ограниченными возможностями получили шанс найти интересную работу. В Мурманске завершился проект, в рамках которого участники прошли курсы «Традиционная мастерская народов Севера». Обучение организовали сотрудники регионального благотворительного фонда «Благо Дать».

И если для пенсионеров этот проект стал возможностью освоить новое ремесло, то для инвалидов занятия стали нечто большим. Так люди с ограниченными возможностями прошли реабилитацию, научились работать в коллективе.

В последнем выпуске было 28 выпускников. Они в течение двух месяцев учились резьбе по кости и рогу оленя. Результатами работы стали фигурки разных животных. Настоящие сувениры края.

«У нас в коллективе работает сотрудник, Юрий Маягин. У него художественное образование по резке рогу и кости оленя. И в какой-то момент меня озарило, что с таким специалистом, который у нас есть, мы можем сделать что-то хорошее, к примеру, начать возрождать культуру народов Севера. Мы разработали проект, подали заявку на Президентский грант, и выиграли. Стоит отметить, что проект начал своё существование еще в ноябре, до получения гранта», - рассказала председатель фонда «Благо Дать» Анна Багатова.

... и кропотливое

По словам Багатовой, одной из целей программы стало трудоустройство людей с ОВЗ. Результаты этой работы уже есть. Один из участников мастер-классов освоил печать на 3D принтере, научился печать сувенирную продукцию и полиграфию в типографии при благотворительном фонде. Теперь он стал сотрудником «печатни». Шанс стать его коллегой есть у всех слушателей курсов, вакансий еще много.

Курсы стали популярными в народе. Люди, которые хотят освоить резьбу по кости, идут в фонд толпами. Но взять всех не могут: курсы рассчитаны не для всех.

За все время работы проекта, обучение в «Традиционной мастерской народов Севера» прошли 4 группы. Сотрудники благотворительного фонда отмечают, что на этом работа не закончится.

«Это долгосрочный проект. Мы будем существовать до тех пор, пока он интересен обучающимся», подчеркивает Анна Багатова.

Более того, в фонде думают о масштабировании проекта. К концу июля планируется открытие новой типографии в Мончегорске. На ее базе откроется новое место для обучения. В долгосрочных планах освоение нового ремесла – пошив традиционной одежды саамов. Этот малочисленный народ проживает на территории Мурманской области.