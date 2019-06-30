2019-06-30T16:32:55+03:00
Общество

В Смоленске легализовали стрит-арт

Молодых мастеров граффити учат правильно преображать свой город
Григорий ЛЕОРДА
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На роспись стены у мастеров уходит до 10 дней и десятки баллончиков краски.На роспись стены у мастеров уходит до 10 дней и десятки баллончиков краски.
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Отношение к уличным художникам в российских городах примерно одинаковое. Чаще всего о них отзываются как о хулиганах, которые уродуют стены неумелыми работами без посыла. В Смоленске бороться с такими мастерами не стали, наоборот начали всячески помогать им, чтобы совместными усилиями преображать город.

Таким непростым делом по перевоспитанию целого поколения мастеров стрит-арта занялись сотрудники автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры, науки, спорта и здоровья «Смола». Эти люди начали собирать вокруг себя подростков, стремящихся выразить себя, распрыскивая на скучные стены разноцветную краску.

Так появилась «Школа стрит-арта». Ребят учат простым и важным вещам: делайте красиво, но не забывайте о том, что надо трудиться. Создатели проекта начали борьбу с нелегальным стрит-артом. Для этого «Смола» всячески способствует созданию условий для своих людей. Таким образом, множатся работы «культурного» граффити.

Такая вот получилась работа. Фото: другой источник.

Такая вот получилась работа.Фото: другой источник.

Проект взял на себя самую тяжелую работу: согласование мест и стен для работ с властями, организацию мастер-классов, конкурсов и выставок. Важный элемент перевоспитания трудных подростков – их участие в борьбе с нелегальным артом. Ребята очищают фасады зданий от неуместных рисунков.

«Школа стрит-арта» получила президентский грант. Это стало большим толчком в развитии дела. Теперь о проекте снимается фильм. Его цель – показать изменения взглядов молодых людей на уличное искусство.

Работу мастеров видит весь город. Так в 2017 году мастера граффити сделали первый рисунок к 9 мая. Полотно рождалось на глазах горожан в течение десяти дней.

«Рисунок размером более 200 квадратных метров, потребовал более чем 250 баллонов краски. На картине изображен Собор Успения Пресвятой Богородицы — символ города Смоленска и солдат, вернувшихся с фронта в окружении детей, встречающих его», - рассказывают создатели проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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