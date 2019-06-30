Липецкие школьники научились сдавать экзамены без стресса

Почти пятьсот выпускников Липецкой области стали участниками проекта «Экзамены без стресса». Вместе со своими родителями ребята прошли курс тренингов на раскрытие личностного потенциала, развитие познавательных способностей и снятие напряженности. Но главный навык, обретенный ими – техники стрессоустойчивости.

Нужный проект разработали специалисты Региональной общественной организации по оказанию психологической помощи, социальной поддержки и оздоровлению населения «Коллегия психологов». Реализовать его помог президентский грант. Помощь в рамках программы получили ребята из сельских школ с низкими образовательными результатами. Поработать с ними психологам порекомендовали сотрудники Управления образования и науки региона после изучения результатов экзаменов прошлых лет.

В этом году участниками тренинга стали учащиеся 9-х классов Воловского, Долгоруковского, Краснинского, Добровского, Чаплыгинского муниципальных районов.

«Идея проекта «Экзамены без стресса» разрабатывалась нами с 2012 года. Учителя и родители просили: «Помогите детям, проведите, пожалуйста, что-нибудь. Ребята волнуются перед экзаменами». И тогда кафедра педагогики и психологии вместе со студентами Московской государственной технической академии, которые обучались на факультете психологии, провели для выпускников практические занятия в виде тренинга», - рассказал психолог «Коллегии психологов» Светлана Мязина .

Тренинги проходят в группах.

По словам Мязиной, экзаменационные волнения можно рассматривать в различных аспектах. Среди них когнитивный уровень (уровень понимания), мотивационный уровень, эмоциональный уровень, поведенческий уровень. Чтобы школьник понимал свой рост в этом плане была создана система «вертушки». Ее суть в том, что дети перемещаются с уровня на уровень и оглядываясь назад смотрят, как им удается бороться со стрессом.

Перед каждым занятием специалист проводил диагностику. Через пару дней тест на стрессоустойчивость повторяется. Таким образом все участники процесса смогли увидеть прогресс, который детям дал этот тренинг.

"Они стесняются общаться индивидуально. Но при этом ребята активно задают вопросы во время тренинга, могут подходить после, и уточнять техники. В целом, что касается проекта, который в 2018 году получил грантовую поддержку – мы будем подбивать все результаты в августе. Помимо всего прочего нам бы хотелось посмотреть, насколько удачно дети сдадут экзамены», - добавила Мязина.

Формат работы пришелся по вкусу родителям и ученикам, педагогам школ. Поэтому «Коллегию психологов» просят провести такие мероприятия и в следующем году. Но этим проектом работа организации не ограничивается. Там намерены и дальше создавать полезные программы для людей.