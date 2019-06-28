2019-06-28T17:28:59+03:00
В мире

Европу захватила африканская жара

В ряде европейских стран зафиксирована рекордная для континента температура
Тимофей ДИЯКОВСКИЙ
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Жительница Берлина у одного из фонтанов германской столицы.Жительница Берлина у одного из фонтанов германской столицы.Фото: REUTERS
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На днях европейские страны накрыла «инфернальная» жара. Температура воздуха в некоторых уголках континента достигает 40 градусов. Мадридские синоптики прогнозируют 41 градус в субботу, в Париже и Риме завтра будет около 36-37 градусов.

Туристы из Китая прячутся от солнца на одной из площадей столицы Мальты. Фото: REUTERS

Туристы из Китая прячутся от солнца на одной из площадей столицы Мальты.Фото: REUTERS

По мнению метеорологов, такую высокую температуру принесли порывы ветра из Сахары. Французские специалисты предупреждают о «красном» уровне опасности в четырех департаментах, в остальных - об «оранжевом», а также предсказывают погодный рекорд для июня. В Германии уже успели отметить рекордную отметку на термометре. В среду немцы зафиксировали 38,6 градусов – такого не было с 1947 года. Испанцы и вовсе сравнивают обстановку на улице с настоящим адом.

"Ад наступает", — написала мадридский метеоролог @slaplana_tve.

Мужчина охлаждается у уличного вентилятора в Мадриде. Фото: REUTERS

Мужчина охлаждается у уличного вентилятора в Мадриде.Фото: REUTERS

В таких условиях на солнце не рекомендуется выходить детям, пожилым людям и обладателям слабой иммунной системы.

Засуха обернулась лесными пожарами в Испании. Фото: REUTERS

Засуха обернулась лесными пожарами в Испании.Фото: REUTERS

Из-за теплового удара в Испании скончались двое мужчин, а еще один находится в больнице в тяжелом состоянии. Во Франции, по заявлению премьер-министра Эдуарда Филиппа, из-за аномальной температуры закрыли четыре тысячи школ.

Жители европейских городов ищут укрытия от зноя в парках, не забывая пить побольше воды. Фото: REUTERS

Жители европейских городов ищут укрытия от зноя в парках, не забывая пить побольше воды.Фото: REUTERS

Адская жара в Париже: прямая трансляция.Во Франции - адская жара . Воздух нагрелся до +38 , но из-за влажности ощущается как +50! Смотрите нашу прямую трансляцию из раскалённого Парижа

«Впервые так рано, в начале лета, температуры поднимаются так высоко», – отметил Филипп.

Самая же сильная жара в новейшей истории была зафиксирована во Франции в 2003 году, тогда за два месяца из-за рекордно высокой температуры погибли 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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