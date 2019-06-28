2019-06-28T18:24:45+03:00
Политика

"Зеленский просто бредит!": Депутат Рады прокомментировал освобождение украинских пленных Медведчуком

Ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы" помог вернуть четырех граждан Незалежной, плененных во время боев на Донбассе, но встретил… непонимание на родине
Игорь ЯКУНИН
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Минск. Пленные Яков Веремейчик, Максим Горяинов, Дмитрий Великий, Эдуард Михеев и председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (слева направо) во время передачи пленных украинской стороне. Фото Наталия Федосенко/ТАССМинск. Пленные Яков Веремейчик, Максим Горяинов, Дмитрий Великий, Эдуард Михеев и председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук (слева направо) во время передачи пленных украинской стороне. Фото Наталия Федосенко/ТАСС
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Четверо украинских военнопленных были освобождены при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». Кстати, вообще при содействии Медведчука почти полтысячи граждан незалежной , которые участвовали в боевых действиях на юго-востоке Украины и оказались в плену, в итоге вернулись домой.

Нынешняя передача пленных состоялась в Минске. Туда пленных доставили авиарейсом из Ростова. После кратких технических процедур вся четверка была отправлена в киевский аэропорт Жуляны.

После полутора лет, когда не происходило вообще никакого обмена пленными между Киевом и Донбассом, ситуация, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Медведчук смог добиться одностороннего освобождения четырех человек после переговоров с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

«Мне кажется самым важным, что люди идут навстречу, они совершили односторонний акт гуманизма, который у меня вызывает искреннюю благодарность… » - заявил Виктор Медведчук при передаче четырех бывших военнопленных украинской стороне.

На Украине в верхах и в провластных СМИ это восприняли как «предвыборный пиар» известного политика. В ответ его соратник по партии Вадим Рабинович резко отреагировал на пренебрежительное заявление президента Зеленского о данной гуманитарной акции: "Я в шоке от слов президента Украины Владимира Зеленского о роли нашего партийца Виктора Медведчука в деле освобождения пленных. Считаю, что это аморально – вместо того, чтобы поблагодарить Медведчука за освобождение четырех граждан Украины, глава государства просто... бредит".

ИСТОЧНИК KP.RU

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