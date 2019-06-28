2019-06-28T18:33:13+03:00
Происшествия

Мужчина в Москве умер от передозировки антикоагулянтами

Несколько дней врачи боролись за жизнь жителя одинцовского района, однако спасти его не удалось
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом передозировка лекарственными препаратами.Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом передозировка лекарственными препаратами.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
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Несколько дней назад в больницу имени В.М. Буянова в Москве поступил 35-летний житель Одинцовского района Андрей Ф. Мужчину доставили в тяжелом состоянии с диагнозом передозировка лекарственными препаратами.

- Ранним утром в городскую клиническую больницу имени В.М. Буянова в тяжелом состоянии был доставлен 35-летний Андрей Ф. с диагнозом передозировка антикоагулянтами. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако спустя трое суток он скончался. - рассказал КП источник в здравоохранении округа.

Тело Андрея Ф. направленно на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точные причины смерти. Правоохранительные органы проводят проверку, и выясняют преднамеренно ли мужчина выпил слишком много лекарства, либо произошла роковая случайность.

Антикоагулянты - это препараты для разжижения крови, препятствующие образованию тромбов. Их принимают люди с сердечной недостаточностью, а также те, кто перенес травматологические операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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