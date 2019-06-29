Водители маршруток расплачиваются в магазине, стоя спиной к кассе

- Ты в последнее время сильно изменился.

- Изменилась.

- Даже так?!

* * *

Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался литой бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать квартиру.

* * *

Когда в детстве я не мог почистить луковицу, бабушка говорила:

- Если тонкая не снимается, снимай толстую.

Это совет мне до сих пор помогает в жизни.

* * *

За два дня до поездки в сочинский санаторий Елена подстраховалась, сказав мужу, что вроде беременна.

* * *

- Что тебе шеф сказал насчет повышения зарплаты?

- Угадай с трех букв!

* * *

Борьба с коррупцией все больше напоминает спортивную рыбалку: поймали, показали, взвесили, отпустили.

* * *

Счастье - это когда ты не доказываешь всем, что тебе хорошо, а стараешься промолчать об этом, чтобы не сглазили.

* * *

- Ты только представь, как они обрадуются, если мы не придем!

- Да... надо идти...

* * *

- Я тебя люблю.

- Молодец!

- А ты?

- И я молодец.

* * *

Когда изобретатель USB-порта умрет, то его гроб сначала опустят в яму, затем поднимут, перевернут, а затем снова опустят правильной стороной.

* * *

Молодожен отправил из свадебного путешествия СМС маме в Одессу: «Нам очень хорошо. Фирочка прелесть. Я счастлив!» Мама, выключая смартфон:

- Вот это Фирочка! Она уже научила его врать!