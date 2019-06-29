Водители маршруток расплачиваются в магазине, стоя спиной к кассе
- Ты в последнее время сильно изменился.
- Изменилась.
- Даже так?!
* * *
Судя по всему, моему соседу вместо квартиры достался литой бетонный куб, из которого он теперь с помощью перфоратора пытается сделать квартиру.
* * *
Когда в детстве я не мог почистить луковицу, бабушка говорила:
- Если тонкая не снимается, снимай толстую.
Это совет мне до сих пор помогает в жизни.
* * *
За два дня до поездки в сочинский санаторий Елена подстраховалась, сказав мужу, что вроде беременна.
* * *
- Что тебе шеф сказал насчет повышения зарплаты?
- Угадай с трех букв!
* * *
Борьба с коррупцией все больше напоминает спортивную рыбалку: поймали, показали, взвесили, отпустили.
* * *
Счастье - это когда ты не доказываешь всем, что тебе хорошо, а стараешься промолчать об этом, чтобы не сглазили.
* * *
- Ты только представь, как они обрадуются, если мы не придем!
- Да... надо идти...
* * *
- Я тебя люблю.
- Молодец!
- А ты?
- И я молодец.
* * *
Когда изобретатель USB-порта умрет, то его гроб сначала опустят в яму, затем поднимут, перевернут, а затем снова опустят правильной стороной.
* * *
Молодожен отправил из свадебного путешествия СМС маме в Одессу: «Нам очень хорошо. Фирочка прелесть. Я счастлив!» Мама, выключая смартфон:
- Вот это Фирочка! Она уже научила его врать!
ИСТОЧНИК KP.RU