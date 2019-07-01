Футболисты "Спартака" победили ЦСКА на предсезонном турнире в Австрии 3:1

Футболисты московского "Спартака" одержали победу над столичным ЦСКА в поединке 2 тура предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер в Австрии. Итоговый счет поединка - 3:1 в пользу "красно-белых".

У "Спартака" отличились Зелимхан Бакаев (7-я минута), Илья Гапонов (58) и Софьян Ханни (60). На 27-й минуте мяч в свои ворота забил спартаковец Александр Ломовицкий. При этом, ЦСКА доигрывал матч в меньшинстве. У команды Виктора Ганчаренко был удален защитник Кирилл Набабкин. А вот у "Спартака" на 22-й минуты случилась вынужденная замена. Защитник "красно-белых" Георгий Джикия получил травму и был заменен на Илью Кутепова.

Это был второй поединок второго тура. До этой встречи ранее "Краснодар" разгромил со счетом 3:0 футболистов "Ростова". В 3 туре, который пройдет 4 июля, сыграют "Спартак" и "Краснодар". А ЦСКА встретится с ФК "Ростов".

После двух туров лидирует "Краснодар" с 6 очками - он выиграл 2 матча. Второй - "Спартак" с 3 баллами. Третий - "Ростов" (3 очка), последний же - ЦСКА с 0 баллов после двух встреч.

СТАТИСТИКА МАТЧА

«Спартак» — ЦСКА — 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 З. Бакаев (7, Айртон), 1:1 Ломовицкий (27, в свои ворота), 2:1 Гапонов (59), 3:1 Ханни (61).

«Спартак»: Ребров (Максименко, 46), Рассказов (Ещенко, 64), Жиго (Гапонов, 46), Джикия (к) (Кутепов, 22), Айртон (Маслов, 71), Фернандо (Умяров, 71), Зобнин (Гулиев, 61), Ананидзе (Игнатов, 46), З. Бакаев (Мелкадзе, 61), Ломовицкий (Ханни, 46), Луис Адриано (Понсе, 46).

Запасные: Глушенков, С. Бакаев, Ташаев.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Васин (Чернов, 46), Шарлия, Магнуссон, Кучаев (Бистрович, 63), Бийол (Тикнизян, 46), Ахметов (Аванесян, 63), Обляков (Янов, 63), Нисимура (Ндиай, 71), Чалов (Марадишвили, 63).

Запасные: Кырнац, Востриков.

Предупреждения: Ломовицкий (9), Шарлия (12), Луис Адриано (42), Набабкин (42), З. Бакаев (53).

Удаление: Набабкин (44).

Пёллау (Австрия). Стадион Sparkasse Pöllau AG. 30.06.