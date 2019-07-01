Дмитрий Медведев рассказал о предстоящих переменах в «Единой России»

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в авторской статье в газете «Известия» назвал абсолютным приоритетом для «Единой России» национальные проекты и призвал партию максимально подробно информировать людей о работе по ним в регионах и наладить систему обратной связи.

«Нацпроекты - это именно то, что позволит улучшить жизнь людей. И не в среднем по стране, а в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье. Именно так, как этого ждут люди. «Единая Россия» не имеет права занимать наблюдательную позицию. По всей стране, в каждом регионе партия должна не только добиться поддержки наших планов, но и выстроить систему мониторинга их выполнения», - подчеркнул Медведев.

Чтобы добиться этого, «Единой России» предстоит максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе. «Использовать для этого все возможные способы коммуникаций - личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ, партийные сайты», - отметил председатель партии. Также требуется наладить систему обратной связи. «Каждый человек должен иметь возможность направить вопрос о нацпроектах, предложение или жалобу. Главное — получить внятный ответ. Хочу еще раз обратиться к своим коллегам по партии: быстрое реагирование на такие обращения - это ваша безусловная обязанность. Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. А если что-то выпадает из поля нашего зрения или возникают проблемы - ситуацию нужно исправлять немедленно. И тем более, если о проблеме нам сообщают люди. Здесь не должно быть ни ухода от ответственности, ни попыток «приватизировать» общественный контроль», - указал он однопартийцам.

В-третьих, подчеркнул Медведев, нужно научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. НКО могут сделать многое. А вместе с «Единой Россией» - еще больше. Особенно в ситуациях, когда необходимо принимать быстрые, адресные меры.

Помимо этого направления, в преддверии политической конференции единороссов, которая состоится 5 июля в Москве, Медведев отметил, что партийная деятельность должна стать «набором сервисов», которыми может воспользоваться любой человек. «Они должны быть четко сориентированы на реальные запросы избирателей. Предстоит разработать новые сервисы, чтобы было проще обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект», - пояснил он.

Еще одним направлением работы председатель «Единой России» назвал защиту прав граждан. «Наши общественные приемные должны работать по-другому. И по скорости реагирования на запрос, и по адекватности ответа. А главное - необходимо учитывать проблемы и особенности региона. У нас есть очень неплохой опыт такой работы в рамках многофункциональных центров. Надо подумать, как мы можем его использовать», - обратился он к коллегам по партии в авторской статье. Помимо этого, Медведев предложил им создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы.

Также он считает нужным усовершенствовать инструменты контроля за деятельностью партии. «Конечно, у нас есть внутрипартийный контроль. Но нельзя забывать и о «внешних контролерах». Имею в виду средства массовой информации. Сегодня это не только профессиональные журналисты, но и блогеры, и гражданские активисты, которые распространяют информацию в социальных медиа. Нужно учиться общаться и сотрудничать с ними. Полагаю, будет правильно, если «Единая Россия» поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями», - отметил Медведев.

Он также предложил ввести персональную ответственность членов генсовета за реализацию наиболее важных задач, включая социальные проекты партии, работу с молодежью и НКО и некоторые другие. «Это лишь несколько идей о том, как должна измениться партия. Моя статья - только начало разговора. Надо обязательно его продолжить. И не только в первичных организациях, на партийной конференции, но и с теми, кто разделяет наши взгляды и готов работать вместе. Нам важно их мнение и нужна их поддержка», - подчеркнул Медведев. По его мнению, партия мало и скучно говорит о том, что сделано. «Именно поэтому мы вплотную работаем над обновлением «Единой России», - заключил председатель «Единой России».