2019-07-01T13:43:12+03:00
Происшествия

Жертвам наводнения в Иркутской области начали выдавать новые паспорта

Документы у пострадавших от стихии остались в затопленных домах, а без них не получить компенсации [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Жертвам наводнения в Иркутской области начали выдавать новые паспорта.Жертвам наводнения в Иркутской области начали выдавать новые паспорта.
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Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области начали выдачу новых паспортов жителям города Тулуна и Тулунского района взамен утраченных в результате наводнения. Об этом в понедельник сообщает МВД России.

- В полицию обратились 49 граждан с заявлениями об утрате документов, которые были потеряны во время эвакуации либо остались в затопленных или разрушенных стихией домах. Сотрудники полиции оперативно оказали им содействие и выдали новые паспорта. Прием заявлений продолжается. Специалисты миграционных подразделений в круглосуточном режиме находятся в пунктах временного размещения пострадавших, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отделы по вопросам миграции граждан доставляют на лодках спасатели. Там они проходят процедуру документирования, чтобы получить первичные компенсационные и последующие выплаты.

"Предоставление государственных услуг для пострадавших от наводнения ведется в приоритетном порядке. Работа по выдаче паспортов граждан России находится на постоянном контроле руководства областного главка, – подчеркнула Ирина Волк.

Отметим, что членам семей граждан, погибших в результате паводка, будет выплачено единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей на каждого умершего. Также будут оплачены ритуальные услуги. Получившим вред здоровью дадут пособие от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. На восстановление жилья жители Иркутской области получат от 10 до 100 тысяч рублей.

По данным МЧС России в результате паводка в Иркутской области подтоплено около 3,7 тысяч жилых домов с населением более 9 тысяч человек. Среди них более 2 тысячи детей. Из-за стихии погибли пятеро человек, около ста госпитализированы. В четырех районах региона введен режим ЧС. Уровень воды в реках региона продолжит расти. Восстановление инфраструктуры городов после наводнения займет несколько месяцев: сообщается о разрушении 15 автомобильных мостов и 200 километров дорог.

Наводнение в Иркутской области. плывущие дома врезаются в мост через реку Ия в Тулуне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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