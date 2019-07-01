2019-07-01T13:33:28+03:00
Экономика

Свободное время большинство россиян тратит на телесериалы, а более половины населения никогда не бывало в театрах и музеях

Левада-центр исследовал, как проводят досуг наши соотечественники
Владимир НИКОЛАЕВ
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Большинство россиян тратит свободное время на просмотр сериалов и фильмов по телевизору. Фото Антон Новодережкин/ТАССБольшинство россиян тратит свободное время на просмотр сериалов и фильмов по телевизору. Фото Антон Новодережкин/ТАСС
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Как наши граждане проводят досуг? На этот вопрос в разгар лета ответил Левада-центр. Оказывается, народ основательно подсел на кинематограф. Почти 4 из 5 опрошенных (исследование проводилось среди совешеннолетних) приникают к экранам как минимум раз в неделю. А каждый второй — смотрит фильмы или сериалы ежедневно. Любопытно, что по результатам одного из недавних опросов, просмотр телевидения был признан занятием, доставляющим наибольшую радость и удовольствие. К тому же совершенно бесплатно.

На втором месте в рейтинге досуга оказались встречи с друзьями вне дома: две трети россиян посвящают хотя бы раз в неделю этому приятному занятию. Третью строчку заняли походы в гости и прием гостей.

А как же старая добрая книжка? Увы, художественная литература уже не вызывает такого интереса, как в былые годы. 28% респондентов признались, что вообще ее не читают, примерно столько же пролистывают романчики лишь несколько раз в год. С газетами и журналами не лучше. Каждый третий следует совету профессора Преображенского из «Собачьего сердца» и вообще не читает газет.

И уж совсем плохо дело с таким видом культурного досуга, как посещение театров, музеев и концертов. Более половины отвечавших не постеснялись сказать, что никогда не бывали в театре, консерватории или музее. Может, хоть попсу уважают? Тоже нет: две трети отвечавших никогда не бывали на концертах музыкальных групп и исполнителей. Но тут причина, скорее всего, в цене на такие мероприятия.

КАК МЫ ПРОВОДИМ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Графика: Левада-центр

Графика: Левада-центр

ИСТОЧНИК KP.RU

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