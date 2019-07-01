2019-07-01T13:55:20+03:00
Спорт

Сборная России на II Европейских играх завоевала 109 медалей

Соревнования завершились в воскресенье, 30 июня, в Минске
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Спортсмены из России во время торжественной церемонии закрытия II Европейских игр на стадионе "Динамо". Фото Наталия Федосенко/ТАСССпортсмены из России во время торжественной церемонии закрытия II Европейских игр на стадионе "Динамо". Фото Наталия Федосенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Наша команда отнеслась к этим новым соревнованиям очень серьезно и победила за явным преимуществом. Любопытно, что российские спортсмены клали всех на лопатки не только в таких традиционных видах спорта, как борьба или гимнастика, но даже неожиданно победили в баскетболе 3Х3. Кстати, этот вид мы увидим на Олимпиаде-2020 в Токио и ему прочат большое будущее.

Три золотые медали на Играх завоевала художница Дина Аверина. Мультимедалистами стали еще несколько наших спортсменов...

Медальный зачет

1 Россия -44-23-42-109

2 Беларусь -24-16-29-69

3 Украина -16-17-18-51

4 Италия -13-15-13-41

5 Нидерланды -9-13-7-29…

КСТАТИ

Какого будущее Европейских игр, в которых на этот раз спортсмены состязались в15 видах спорта, но среди них не было самых популярных — легкой атлетики (проводились лишь командные старты) и плавания? Известно, что следующие III Европейские игры пройдут в 2023 году в Польше, а если точнее - в Кракове и других городах Малопольского воеводства. А вот какая там будет программа — пока не ясно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мини-Олимпиада в Минске: Россия будет побеждать под своим флагом

21 июня в белорусской столице стартуют II Европейские игры. Девять дней Минск будет жить спортом. В программе соревнований - 15 различных видов спорта, в некоторых даже разыгрываются олимпийские лицензии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я мечтаю пожать руку Щварцнегеру": самарский бодибилдер в третий раз стал "Мистером Вселенная"
Андрей Шокин, который уже в третий раз доказывает, что российские бодибилдеры - одни из лучших в мире, хочет, чтобы миллионы ребят благодаря его примеру тоже пришли к ЗОЖ и спорту [фото, видео]
Новости 24
Оперная певица из Грузии извинилась за концерты в России
Сервисы поиска попутчиков обяжут подчиняться правилам Минтранса
В России к долгостроям отнесли 188 тысяч квартир
Россияне стали больше доверять банкам, но брать кредиты не спешат
В Госдуме обсудят запрет частных камер фиксации нарушений ПДД
Встреча ради встречи никому не нужна - Песков о контакте Путина и Зеленского
Косачев назвал основные направления работы России в ПАСЕ
Ученые назвали заболевание повышающее риск развития рака
Песков уличил Катамадзе в незнании политики
Глава МИД Украины уходит в «политический отпуск»
В Польше появится центр подготовки для американских солдат
Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы
Главный редактор WikiLeaks рассказал о страданиях Ассанжа
Новые правила продажи молочных продуктов поддержали в союзе потребителей