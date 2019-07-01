Сборная России на II Европейских играх завоевала 109 медалей

Наша команда отнеслась к этим новым соревнованиям очень серьезно и победила за явным преимуществом. Любопытно, что российские спортсмены клали всех на лопатки не только в таких традиционных видах спорта, как борьба или гимнастика, но даже неожиданно победили в баскетболе 3Х3. Кстати, этот вид мы увидим на Олимпиаде-2020 в Токио и ему прочат большое будущее.

Три золотые медали на Играх завоевала художница Дина Аверина. Мультимедалистами стали еще несколько наших спортсменов...

Медальный зачет

1 Россия -44-23-42-109

2 Беларусь -24-16-29-69

3 Украина -16-17-18-51

4 Италия -13-15-13-41

5 Нидерланды -9-13-7-29…

КСТАТИ

Какого будущее Европейских игр, в которых на этот раз спортсмены состязались в15 видах спорта, но среди них не было самых популярных — легкой атлетики (проводились лишь командные старты) и плавания? Известно, что следующие III Европейские игры пройдут в 2023 году в Польше, а если точнее - в Кракове и других городах Малопольского воеводства. А вот какая там будет программа — пока не ясно.

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