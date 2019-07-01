Британия выйдет из ЕС «назло» России

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон вступил в полемику с Владимиром Путиным на страницах британской газеты Telegraph. Он не согласился со словами российского лидера, что идея либерализма давно изжила себя, и решил доказать обратное. И примером триумфа либеральных ценностей, как полагает Джонсон, является современная Великобритания, покидающая состав Евросоюза.

Особенность либеральной демократии заключается в равенстве всех людей перед законом и возможности каждого высказывать свою позицию при голосовании, уверен британский политик.

- Система Евросоюза лишает такой возможности, потому что много лет речь шла о централизации власти в Брюсселе в том понимании, которое было у абсолютного меньшинства политиков, - отметил Джонсон. - Покинув Евросоюз 31 октября, мы докажем Путину, что он неправ. Но если мы и 31 октября не покинем ЕС, то это подорвет доверие граждан к политике. А когда мы тогда сделаем это? В Рождество? Никогда?

В случае, если Британия откажется от проведения брекзита или будет вынуждена организовать еще один референдум, то либеральная демократия превратится в посмешище, полагает кандидат на пост британского премьер-министра. А этого допустить никак нельзя.

Помимо этого Джонсон решил напомнить, что либерализм способствовал небывалому процветанию многих стран, а вот России об этом остается только мечтать.

Статья Владимира Путина, опубликованная на прошлой неделе в Financial Times, привлекла внимание и журналистов, и политиков во всем мире. На саммите G20 президент России сказал, что удивлен такому ажиотажу вокруг его интервью, так как считал его проходным. Ему пришлось пояснить, что говоря об устаревшей идее либерализма, он имел в виду мулькультурализм и сексуальное разнообразие, которые многие европейцы не поддерживают.