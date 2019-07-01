Путина попросили помочь Липецку с экологией

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, отчитываясь президенту о проделанной за 9 месяцев работе, рассказал о кадровом обновлении команды, об ажиотажном спросе на детские площадки, об увеличении на 10 процентов зарплаты бюджетникам, которые не вошли в майские указы.

- Посмотрели, там много очень было категорий, 43 тысячи людей, где-то один миллиард мы потратили, - рассказал Артамонов. - Сделали новую систему общения с населением: жалоб много, есть отписки и так далее. Стараемся, чтобы ответ был равен решению проблемы там, где мы можем это сделать. У нас средний срок ответа получился 10 дней, почти 10 тысяч обращений.

Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.

- Мы подписали с нашим основным предприятием Новолипецким металлургическим комбинатом на Питерском форуме меморандум, они почти 35 миллиардов тратят, - доложил врио губернатора. - У них будет новая «зеленая» энергетика, что имеется в виду: попутный конверторный газ, они теперь будут перерабатывать в электроэнергию. Снижение выбросов – на три тысячи тонн.

Но это же решение потребовало и просьбы о помощи к президенту.

- И НЛМК, и липецкие очистные сооружения находятся рядом, в одном месте. И там примыкает жилой район, поэтому нам надо будет этот вопрос закрывать, - попросил о федеральном финансировании проекта Артамонов. - У нас здесь по этапам все расписано, мы готовим проекты и будем просить вас поддержать.