Если никто не поможет, Степа останется одноруким

Степа должен был родиться богатырем - уже на седьмом месяце беременности вырос под три кило. «Только рожать такого громадного бутуза нужно вовремя! - предупреждали маму на УЗИ. – Слишком крупный…» Но даже на сороковой неделе ребенок и не думал проситься наружу. Родители сами приехали в роддом, но их отправили домой «дохаживать».

- Я нервничала, – вспоминает мама. – Обратилась к своему лечащему врачу. Но он только усмехнулся, мол, все в порядке, а опасения специалистов УЗИ - лишь «перестраховка» и «статистика», а рожают без проблем и более крупных. Посоветовал «не накручивать себя». Ну, я и успокоилась.

Когда через неделю снова приехали в роддом, доктора только пожали плечами: «Не хочет сам, будем провоцировать родовую деятельность». С этого мгновения начался ад…

Манипуляции длились несколько часов. Когда Степу, застрявшего в родовых путях, наконец удалось достать, он уже не дышал. Дина помнит, как горько плакала и умоляла достать долгожданного сына с «того света». Достали с помощью бригады реаниматологов. А потом озвучили приговор: «Ничего хорошего не обещаем. Может быть и ДЦП, и вообще… Молитесь, чтобы выжил».

В общем, не получилось «богатыря». Вместо запланированного семейного праздника потянулись страшные дни ожидания.

Три недели ежедневно несчастные родители ездили в больницу, чтобы только посмотреть на сына, лежащего в реанимации и узнать, как у него дела. «У меня каждый день были истерики, нервы, седые волосы – с ужасом вспоминает Дина. - Я не понимала, что происходит, будто это вообще не со мной». Диагнозы сыпались, как град: кровоизлияние в головной мозг и в надпочечники, тромбоз... Наконец, все удалось преодолеть. Почти все.

Сейчас самое страшное позади. Степа развивается, держит голову, агукает и даже пытается переворачиваться. Вот только последнее ему не удается. Рука висит, как плеть. Порвали нерв, пока вытягивали. По научному это называется: «Интранатальное повреждение плечевого сплетения, тотальный паралич левой верхней конечности». Звучит страшно, но пока излечимо.

Ключевое слово «пока». Врачи говорят, операция необходима срочно, в ближайший месяц. Дальше начнет прогрессировать атрофия нервных окончаний и фиброз мышц. Восстановить руку будет нереально. Эту операцию должны сделать бесплатно из бюджета. Но сколько придется ждать квоты, неизвестно – может, и полгода, и год. Ускорить невозможно. У чиновников один ответ: «Все ждут, и вы ждите». Но на кону жизнь мальчика. Если ждать помощи государства, Степа останется одноруким инвалидом. Если же найдутся деньги на срочную операцию, он даже не вспомнит о беде, которая приключилась с ним при рождении. Родители малыша умоляют о помощи!

На операцию и реабилитацию необходимо собрать 1 016 640 рублей.

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Назначение: Благотворительное пожертвование для лечения Степана Андриянова.

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