Аэрофлоту дали «5 звезд» за пунктуальность

В основе рейтинга OAG – данные о пунктуальности авиакомпаний за год. Аэрофлот стал единственной в стране и крупнейшей в Европе по объему перевозок компанией, получившей «пятерку» за пунктуальность.

А это значит, что он прочно удерживает позиции в этой категории. Так, по итогам 2018 года британское авиационное издание FlightGlobal признало Аэрофлот пятым в мире и вторым в Европе по пунктуальности полетов. Каким образом этого добивается Аэрофлот?

В прошлом году компания стала еще жестче придерживаться правил посадки на рейс и перевозки багажа. Аэрофлот также планирует внедрить для ускорения и облегчения предполетных процедур в аэропорту нововведения на основе цифровых технологий. Например, биометрический контроль.

-Аэрофлот непрерывно совершенствует качество сервиса и прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания - наш приоритет при оказании услуг, - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев.