Россия не отказывается от передачи украинских моряков Киеву на своих условиях

Россия продолжает ставить перед руководством Украины практически нерешаемые задачи. Напомним, несколько дней назад МИД РФ озвучил, что Украина сможет забрать украинских моряков при условии, если их будут судить на Украине по российскому законодательству и по вменяемым им в РФ статьям Уголовного Кодекса (УК).

Тогда глава МИД Украины Павло Климкин в ответ на это предложение с гордостью и резкостью отверг такое предложение МИД РФ. А новый президент Украины Владимир Зеленский возмутился самоуправством Климкина, отказавшегося от возвращения моряков на Украину. Все бы сохранили свое лицо - Климкин как хранитель гордости Украины, Зеленский - как новый президент, но тут во всю эту историю вмешался и спутал карты украинским начальникам заместитель главы МИД России Григорий Карасин.

- Россия своё предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить своё отношение к этому предложению, она вольна это сделать, - объявил Карасин, подтвердив тем самым, что Россия проводит последовательную политику и, выдав однажды свое предложение, не намерена от него отказываться.

Интересные дела получаются. Зеленскому, который жалуется, что его лишили возможности решить проблему с моряками, дают понять, что, независимо от реакции украинского МИД, предложение продолжает действовать. И он вправе принимать решение - либо продолжать стоять на украинской позиции и оставить украинских моряков в СИЗО России, либо вытащить их на Родину и воссоединить с семьями на условиях Москвы, признав тем самым и факт совершения ими уголовного преступления (пусть и по приказу) в нарушении госграницы РФ, и - де-факто - Крым субъектом РФ.