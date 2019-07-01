2019-07-01T19:01:44+03:00
Спорт

$57 тысяч за поражение: Сколько получают теннисисты, вылетевшие в первом же круге Уимблдона

Пока многие в мире живут от зарплаты до зарплаты, теннисисты - от одного турнира «Большого шлема» до другого.
Георгий ШАКОВ
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В понедельник в Лондоне стартовал 133-й розыгрыш Уимблдонского турнираВ понедельник в Лондоне стартовал 133-й розыгрыш Уимблдонского турнираФото: REUTERS
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Первые неудачники Уимблдона уже отправились домой, но с 57 тысячами долларов в кармане. Как такое возможно?! Очень просто: пока многие в мире живут от зарплаты до зарплаты, теннисисты - от одного турнира «Большого шлема» до другого.

Так Дмитрий Турсунов на закате карьеры, выступая только на крупных турнирах, выиграл за год всего 2 матча из 14, но заработал при этом 323 тысячи долларов. После истории с россиянином международная федерация тенниса стала бороться с отсутствием спортивной борьбы.

А впервые игрок сачковавший на корте был оштрафован на «Ролан Гаррос-2019». Американка грузинского происхождения Анна Татишвили побегала по корту 55 минут, проиграла - 0:6, 1:6, но вместо $52 тысяч на счёт получила дырку от бублика и даже не смогла расплатиться за гостиницу.

Кстати, вчера подопечная Турсунова, который теперь стал тренером, белорусская теннисистка Арина Соболенко безвольно в первом сете уступила Магдалене Рыбариковой, но во втором все же собралась (2:6, 4:6) и получила чек на $57 тысяч за разгромное поражение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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