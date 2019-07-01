KFC BATTLE: это не про борьбу, это про мечты

Восьмой сезон международного проекта KFC BATTLE подходит к концу. Грандиозные фестивали KFC BATTLE FEST с тематическими спортивными и музыкальными площадками, концертами и автограф-сессиями со звездными Наставниками проекта уже прошли в Алматы, Саратове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Впереди Москва, где в середине июля состоится грандиозное завершающее событие и будут объявлены победители Суперфинала конкурса. Проект уже можно назвать самым масштабным за всю историю его проведения: сотни тысяч участников, 6 фестивалей, 32 города, где проходят спортивные игры, онлайн-направления, которые объединяют 24 страны, а также обновленный состав Наставников – всё это стало возможным благодаря принципам индивидуального подхода, когда в центре внимания важная аудитория – молодежь.

Что на самом деле стоит за брендом KFC и почему KFC BATTLE – это не про соревнование, а про поддержку, помощь и веру в себя, рассказывает руководитель проекта Дарья Мартынова.

- Все участники стремятся к победе. Но я много раз замечала, что во время подготовки к Суперфиналу, когда идет работа с Наставниками, финалисты становятся настоящей семьей. Ребята поддерживают и помогают друг другу, стараются подбодрить. Ими движет желание узнать что-то новое, прокачать свои навыки, обрести новых друзей и показать себя. Они получают удовольствие от процесса, даже если много работают. Конкурс – это когда в очень короткий срок нужно собраться с силами и приложить максимум усилий, но главное при этом - поверить в себя. Прежде всего - это борьба с самим собой и своими страхами, но не все его выдерживают, это своего рода проверка на прочность.

Церемония награждения победителей регионального финала Фото: пресс-служба KFC

Второй год подряд в список батлов включено волонтерское направление, которое привлекает все больше молодых людей, готовых создавать социальные проекты в своих городах. В 2019 Наставником битвы стал российский музыкант, актер, режиссер, посол доброй воли от Всемирного молодежного совета ООН с 2007-2013 года Алексей Воробьев. Артист - не новичок в благотворительности. Он часто дает концерты, средства от которых передает на лечение детей. .

- Волонтерство в проекте становится популярным направлением. Мы видим интерес как молодых людей, так и девушек, которые готовы делать добрые дела в своем регионе и менять жизнь к лучшему. В этом году наставником батла стал Алексей Воробьев, который, на мой взгляд, является образцом достойного молодого человека и примером для молодежи. Уверена, что работа с ним вдохновит финалистов и поможет им реализовать свои социальные проекты, - отмечает Дарья Мартынова.

Грандиозные фестивали KFC BATTLE FEST уже прошли в Алматы, Саратове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону Фото: пресс-служба KFC

В прошлом году четыре победителя батла по волонтерству разделили между собой грант в размере 1 000 000 рублей.

- Особенно мне запомнился проект «Чашка супа» Алены Сухановой из Екатеринбурга. Девушка с командой волонтеров организовала точку питания, где каждую неделю раздается горячая еда, теплая одежда, медикаменты для бездомных и малоимущих. Проект существует с 2016 года, и выигранный грант помог им увеличить свою эффективность. Они открыли вторую кухню, закупили лекарств и одежды, привлекли новых волонтеров. Или другой пример. Финалистка из Перми Дарья Тютикова на деньги гранта организовала первую в истории города фотовыставку бездомных кошек «Они живые», благодаря чему смогла пристроить огромное количество животных! Это прекрасный результат. Батл «Волонтерство» - особенный, нам важно, чтобы проекты состоялись, чтобы общественность узнала о добрых инициативах. Поэтому мы стараемся поддерживать финалистов, работаем со СМИ, инициируем публикации и интервью с их участием. Мы всегда рады посоветовать, порекомендовать проект партнеру, который готов поддержать его. На данный момент стартует отбор финалистов и мне очень интересно будет посмотреть, кто из участников отправить в Москву. Победит тот, кто сможет представить свою концепцию и рассказать, зачем он это делает и каких результатов хочет достичь.

На фестивалях можно попробовать себя в самых разных новых видах спорта. Например, скимбординге Фото: пресс-служба KFC

Миша Марвин Фото: пресс-служба KFC

Такое пристальное внимание к вопросам волонтерства и волонтерским проектам организаторы конкурса уделяют не случайно. У компании большой опыт в благотворительности и налаженные связи с региональными фондами, детскими домами и школами-интернатами. В корпоративную «Лигу волонтеров», основанную компанией в 2013 году для помощи людям в трудной жизненной ситуации, входит две тысячи человек из восьмидесяти городов и пяти стран. Ежегодно «Лига» реализует более пятисот социальных проектов.

«Мы следуем общей задаче бренда – развитию социально значимых проектов на территории страны. У нас есть свой корпоративный фонд «Открывая горизонты», в рамках которого мы работаем с детскими домами и школами-интернатами. Сейчас деятельность фонда охватывает сто десять учреждений в тридцати двух городах России. Это более полутора тысяч подростков! Наши молодые сотрудники общаются с ребятами 12-17 лет, проводят образовательные мероприятия, тренинги, договариваются с компаниями о встречах, чтобы подростки из детских домов могли познакомиться с работой крупных предприятий и определиться, чем они хотят заниматься в жизни, - комментирует Артур Хафизулин, генеральный директор ООО «ИНТЕРНЭШНЛ РЕСТОРАНТ БРЭНДС». - Подарки – это разовая история, а мы заинтересованы в долгосрочных проектах, направленных на развитие будущего поколения».

Зона Delivery Club на фестивале Фото: пресс-служба KFC

Успешный старт направления KFC BATTLE: волонтерство в прошлом году дал импульс к продолжению практики и развитию волонтерское направления. В этом году трех победителей ждет грант общей суммой в один миллион рублей на реализацию добровольческих проектов и увлекательная поездка в Испанию от туроператора SUNMAR.

- У нас есть две задачи. Это развитие корпоративной социальной ответственности и поддержание имиджа компании, - отмечает Дарья Мартынова. - Мы – молодежный бренд, в наших ресторанах работают молодые люди, наши гости - тоже молодежь, и мы стараемся для них, развиваем их навыки, способности.. Нам важно, чтобы наша целевая аудитория была счастливая, здоровая и успешная.. Поэтому с одной стороны проектом KFC BATTLE мы хотим помочь молодым людям задуматься над социальными проблемами, вдохновить их на добрые дела, а с другой – привлечь внимание к бренду. Сейчас молодежь выбирает компании со смыслом. В этом плане мы выстраиваем стратегию бренда-друга. К этой аудитории нужен свой подход, своя специфика. Недостаточно быть просто хорошей компанией, за брендом должно стоять что-то большее.

За 8 лет международный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC BATTLE объединил более девятисот двадцати тысяч участников и гостей из восьми стран и трех тысяч населенных пунктов России и СНГ. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять свои сильные стороны и найти единомышленников.

Проект был удостоен более двадцати российских и международных наград.