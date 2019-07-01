2019-07-01T22:01:31+03:00
Спорт

Американка Винус Уильямс сенсационно проиграла 15-летней теннисистке на старте Уимблдона

Кори Гауфф сокрушила грозную соперницу в двух сетах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Кори Гауфф победила сестру Серены Уильямс.Кори Гауфф победила сестру Серены Уильямс.Фото: REUTERS
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Невероятная сенсация грянула в первом круге Уимблдонского теннисного турнира. 15-летняя американская теннисистк Кори Гауфф одержала победу над своей именитой соотечественницей - 39-летней Винус Уильямс. Родная сестра Серены была сокрушена в двух партиях - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час и 21 минуту.

Гауфф - 313-я ракетка мира и она за матч сделала 4 эйса, 5 раз ошиблась на подаче. Уильямс, 40-я ракетка мира, и у нее скромнее цифры: 2 подачи на вылет, 4 двойные ошибки.

Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой на турнирах Большого шлема, начиная с 1996 года, которая выиграла в первом круге соревнований. Ей - 15 лет и 110 дней. В 1996 году Анна Курникова дошла до четвертого раунда Открытого чемпионата США в 15 лет.

Соперницей Гауфф во втором круге соревнований станет словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова. Действующая победительница Уимблдона - Ангелик Кербер из Германии.

133-й в истории Уимблдонский теннисный турнир продлится вплоть до 14 июля. Общий призовой фонд соревнований - 49,43 миллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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