Согласно новой методике Росстата, человек, у которого есть две почки, не может считаться бедным
- Как твоя радость?
- Масло надо поменять... Или ты про Ирку?
* * *
Людям не особо доверяю. Просто так из рая не выгонят.
* * *
Велосипедист - беда для экономики. Он не покупает машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров!
* * *
Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, что весьма странно, что люди берут на свидание нож.
* * *
Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.
* * *
- Чем жизнь отличается от ринга?
- Ну, если на ринге ты набил кому-то морду, то этим все и закончится. А в жизни с этого порой все только начинается.
* * *
На таможне:
- У вас золото есть?
- Есть!
- А оружие?
- Есть!
- А наркотики?
- Есть!
- Ух, а можно с вами сфотографироваться?
* * *
- Дорогой, я беременна...
- А ты к врачу ходила?
- Да, не от него...
* * *
- Доктор, я очень быстро привыкаю к людям.
- Ну это не болезнь. Вый-дите и пригласите следующего пациента.
- Не бросай меня...
* * *
Жена приходит с сумкой, проходит в зал:
- Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво, воблу, раков.
- А чего ты, милый, футбол не смотришь? Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку?
Муж:
- Сильно?
Жена:
- Не очень, милый: фара, бампер и капот…
ИСТОЧНИК KP.RU