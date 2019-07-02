Согласно новой методике Росстата, человек, у которого есть две почки, не может считаться бедным

- Как твоя радость?

- Масло надо поменять... Или ты про Ирку?

* * *

Людям не особо доверяю. Просто так из рая не выгонят.

* * *

Велосипедист - беда для экономики. Он не покупает машину, бензин, страховку. Не берет кредит. Не платит за мойку, стоянку и лекарства. Он здоров!

* * *

Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, что весьма странно, что люди берут на свидание нож.

* * *

Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

* * *

- Чем жизнь отличается от ринга?

- Ну, если на ринге ты набил кому-то морду, то этим все и закончится. А в жизни с этого порой все только начинается.

* * *

На таможне:

- У вас золото есть?

- Есть!

- А оружие?

- Есть!

- А наркотики?

- Есть!

- Ух, а можно с вами сфотографироваться?

* * *

- Дорогой, я беременна...

- А ты к врачу ходила?

- Да, не от него...

* * *

- Доктор, я очень быстро привыкаю к людям.

- Ну это не болезнь. Вый-дите и пригласите следующего пациента.

- Не бросай меня...

* * *

Жена приходит с сумкой, проходит в зал:

- Дорогой, это вот тебе.

Выкладывает из сумки пиво, воблу, раков.

- А чего ты, милый, футбол не смотришь? Тебе приготовить какую-нибудь вкусняшку?

Муж:

- Сильно?

Жена:

- Не очень, милый: фара, бампер и капот…