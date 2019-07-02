Сможет ли национальная программа сделать жизнь на окраине страны привлекательной

«Стандартная мечта дальневосточника - накопить денег на квартиру, купить хорошую японскую машину и свалить в Сочи. Многие уже уехали - в Москву, Питер, Калининград. Программа нужна, чтобы оставить тех, кто здесь живет». Это мой разговор двухлетней давности с одним из жителей Сахалина. Он пока остался, осваивает бесплатный гектар. Но обещанных изменений в уровне жизни так и не видит...

Дальний Восток еще пять лет назад объявили приоритетным регионом для развития страны. К 1 сентября у него должна появиться собственная долгосрочная стратегия. «КП Капитал» вместе с экспертами разбирался, что заложено в проект нацпрограммы и что там обязательно должно появиться.

ИНВЕСТИЦИИ ЕСТЬ, НУЖНО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

Общие цели и основные направления развития Дальнего Востока до 2025 года - это ускорение экономического роста до шести процентов в год и повышение уровня и качества жизни до уровня выше среднероссийского. Инвестиционный климат в регионе - лучше не придумаешь. Таких налоговых, таможенных и административных льгот нет нигде в России. Дальний Восток выигрывает, даже если сравнивать условия в соседних странах Азиатско-Тихоокеанского региона. А там экономика как раз растет в среднем на 6 - 7% годовых, вдвое обгоняя среднемировые тренды.

- Экономика Дальнего Востока - это 8%. При этом треть всех иностранных инвестиций в России приходится на этот регион. И все из-за инвестиционного климата, - заявил на недавнем медиафоруме в Якутске Григорий Куранов, заместитель полпреда президента в ДФО.

- Одно из важных решений - мы в рамках национальной программы предусматриваем механизм поддержки действующих предприятий. Это налоговые льготы в объеме инвестиций в модернизацию, - добавил Александр Крутиков, замглавы Минвостокразвития.

Вот только привлечением инвесторов всех проблем Дальнего Востока не решить. Реализация бизнес-проектов - хорошо. Но комплексное развитие предполагает развитие и других сфер жизни. Фундамент заложили, теперь нужно заняться устойчивым развитием региона. Помимо развития экономики, в нацпрограмме есть еще два важных блока: инфраструктурный и социальный.

ЭХ, ДОРОГИ - КАК ЖЕ ВАС НЕ ХВАТАЕТ

- Дальний Восток - почти половина территории России. Он очень разный. К примеру, Якутия, где столбик термометра падает до -60, там холоднее чем в любых областях Сибири, и Приморский край, где среднегодовые температуры примерно равны московским. Мы предлагали для каждого отдельного города или территорий агломераций городов комплексные планы развития. Оттолкнулись от самого важного и проблемного для конкретной местности и разработали программы, куда включили государственные и частные инвестиции. Нельзя же всех под одну гребенку равнять: в Магадане одни условия, в Биробиджане - абсолютно другие, - объясняет Владимир Комаров, директор Центра стратегий регионального развития Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, который принимал участие в разработке нацпрограммы.

Одна из главных проблем региона - инфраструктура. В основном дорожная. На Дальнем Востоке плохо развита сеть автодорог, полно узких мест на железной дороге. Да и портовые терминалы не справляются с выросшими объемами по перевалке грузов (см. графику). Цель программы - добиться того, чтобы Дальний Восток в полной мере реализовал логистический потенциал.

Три приоритета нацпрограммы:

- масштабная модернизация БАМа и Транссиба - их пропускная способность к 2025 году должна достигнуть 210 млн тонн;

- развитие дальневосточных портов и Северного морского пути - для усиления транспортной связанности АТР и Европы;

- обустройство современных пограничных переходов на Дальнем Востоке - для большего удобства для граждан и бизнеса.

Капиталоемкая часть национальной программы - обеспечение транспортной доступности. В разделе идет речь о строительстве автомобильных дорог, а также обеспечение транспортной доступности в населенных пунктах, не имеющих связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. По словам замглавы Минвостокразвития Марины Дедюшко, акцент сделан на приведение в нормативное состояние дорог местного значения и уличной дорожной сети в 306 населенных пунктах (там, где живет свыше 20 тысяч человек).

СМЕНИТЬ ОТТОК НА ПРИТОК

Одна из главных задач - демографическая. На Дальнем Востоке нужно удержать население. Несмотря на все меры, отток пока не сменился притоком.

- Реализация национальной программы - это работа на устранение отставания, накопленного за десятилетия на Дальнем Востоке, но влияющего напрямую на решение людей, хотят ли они здесь жить и работать, - считает Александр Козлов.

- Привлекательность инвестиционного климата для бизнеса на Дальнем Востоке России фатальным образом сочетается с абсолютной непривлекательностью региона для обычных людей. Это создает серьезные кадровые проблемы для инвестиционных проектов, - констатирует агентство VladNews.

В нацпрограмме прописан целый комплекс мер. Инвестиции пойдут в образование, здравоохранение. Будет улучшаться городская среда, строиться спортивные сооружения, детские площадки. Жителям планируют давать ипотеку по льготным, почти нулевым ставкам.

- Главная задача, которая ставится властями - удержать население всеми возможными способами. А почему оно уезжает? Дальневосточники объясняют это в первую очередь жилищной проблемой. Стоимость квартир в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске сопоставима с ценами на жилье в Санкт-Петербурге. Поэтому, когда у людей есть возможность купить жилье, они уезжают в столицы или Краснодарский край. Решить квартирный вопрос можно наращиванием объемов строительства нового жилья и льготной ипотекой. Сейчас говорят о беспрецедентных жилищных кредитах под 2%, но даже этого мало, - считает Владимир Комаров.

«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ОКРУЖЕН КАЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ»

- Наша задача - создание нового качества жизни. Сколько бы ни говорили о том, как мы стимулируем рождение детей, снижаем смертность, повышаем качество здравоохранения, человек должен ощущать комфортную среду проживания - это главное и основное. Дальневосточник должен выходить из дома и в шаговой доступности иметь лечебное учреждение, детсад, школу, дом культуры, спортплощадку. Он должен быть окружен качественной и удобной социальной инфраструктурой. Мы занимаемся вопросами ЖКХ, ремонта дорог и улиц в населенных пунктах, - считает Григорий Смоляк, директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития.

По его словам, за последние 4 года создано 170 новых учреждений: построены, отремонтированы и оснащены оборудованием мирового класса школы, больницы. При этом социальные вопросы стараются решать и с помощью новых технологий.

- Мы живем на уникальном Дальнем Востоке с большой территорией и малым количеством населения, - подчеркивает глава департамента Минвостокразвития. - В отдаленных слабозаселенных местностях мы не можем построить большой медцентр, но человек должен иметь возможность получить помощь и консультацию дистанционно. Человек в любом пункте ДВ не должен себя ощущать оторванным от страны.

50 ТЫСЯЧ «ГЕКТАРИСТОВ» И НОВЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

По статистике профильного министерства, больше 50 тысяч человек уже оформили собственность на свою землю. А многие даже построили на участках жилые дома или реализовали свои бизнес-проекты. Дома отдыха, торговые центры, туристические базы, пункты шиномонтажа, пекарни и многое другое.

- На полученной земле люди строят дома, занимаются сельским хозяйством и предпринимательством, а также открывают туристический и рекреационный бизнес. Более того, в местах с развитой инфраструктурой или близ природных или исторических достопримечательностей отмечается тенденция к формированию скоплений дальневосточных гектаров, - говорит Кирилл Миронов, замгендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Специалисты АРЧК определили 80 таких агломераций. На базе некоторых создаются новые населенные пункты. А государство обещает помогать поселенцам с развитием транспортный инфраструктуры и присоединением к электросетям.

КСТАТИ

Для ключевых отраслей экономики Дальневосточного региона предлагается установить особые условия инвестирования, чтобы барьеров для притока инвестиций в эти отрасли стало меньше. Это нефтегазохимия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность, сельское хозяйство, рыбная промышленность и аквакультура, транспорт и логистика, авиа- и судостроение, туризм.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Комаров, профессор РАНХиГС:

Нужен вахтовый метод, как в Канаде. Иначе никаких ресурсов не хватит

По словам ученого, нужно сосредоточиться и развивать отдельные крупные агломерации, а остальные части Дальнего Востока, особенно труднодоступные, развивать за счет вахтового метода.

- Посмотрим на Канаду, с которой постоянно сравнивают Россию. Там население сосредоточено на юге страны, на границе с США. Северные территории в основном заняты жителями, которые трудятся вахтовым способом, - говорит Комаров. - Мы выделили города-лидеры, которые способны стать локальными центрами притяжения на Дальнем Востоке. Как сейчас модно говорить - «агломерации». Население будет стягиваться в такие точки роста, регион начнет развиваться на основе объективных факторов. Людей нужно удерживать там, где на освоение потрачено много ресурсов. И для этого гарантировать набор социальных услуг, заниматься вопросами образования, здравоохранения. А для тех территорий, которые стало тяжело содержать, логичнее обеспечить вахтовый метод работы. Иначе никаких ресурсов не хватит, чтобы освоить огромные территории ДВ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Виктор СОЛНЦЕВ, доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС:

- Требуется серьезный контроль за расходованием триллионов средств, направляемых на эти приоритетные программы, - продолжает Солнцев. - Может пропадать до трети денег. Не будет контроля, ничего меняться не будет. На регион и без того выделены недостаточные деньги для принципиального изменения экономической ситуации. Это крохи, которые позволят хоть чуть-чуть подправить и обновить фонды. Декларируется, что деньги должны идти в развитие. Но по факту они будут дырки затыкать, обеспечивать задачи выживания.

РЫБНЫЙ ВОПРОС

Герман ЗВЕРЕВ, глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), вице-президент РСПП:

Грядет новый золотой век для российского рыбпрома

- Национальная программа - это выдающийся шанс для рыбной отрасли, который мы обязательно должны использовать. Национальная программа воссоздает экономические условия, которые обеспечили в 60 - 70-е годы золотой век советского рыбпрома, но без тех ошибок, которые «обесточили» рыбную индустрию и привели к ее разрушению. Она обеспечивает разумный баланс экономических и социальных приоритетов.

Среди задач национального проекта:

- выйти к 2035 году к уровню производства продукции глубокой переработки и готового ассортимента в 550 - 600 тысяч тонн (включая рыбные консервы), что в пять раз больше, чем в 2018 году;

- строительство новых холодильных складских комплексов для хранения рыбопродукции с объемом единовременного хранения до 80 тысяч тонн;

- строительство десяти новых причальных комплексов для приемки рыбных грузов и перегрузки рыбной продукции на транспортные суда;

- воссоздание судостроительной и судоремонтной отраслей в регионе (с возможностью обеспечивать межрейсовое техническое обслуживание единовременно для 40 - 50 рыбопромысловых судов разного класса);

- возобновление системы подготовки кадров для рыбопромыслового флота всех специальностей в образовательных центрах Приморского и Камчатского краев.

КОНКРЕТНО

Три наивных вопроса о нацпрограмме

КТО ЕЕ ИНИЦИИРОВАЛ? На прошлогоднем Восточном экономическом форуме Президент России поставил задачу к 1 сентября 2019 года подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока России до 2025 года и на период до 2035 года: «Новая роль Дальнего Востока как локомотива отечественной экономики, инноваций, культуры в предстоящие годы будет набирать силу. (...) Масштаб задач, стоящих перед нами, требует системной работы на десятилетия вперед», - сказал Владимир Путин.

КТО ЕЕ СОСТАВЛЯЛ? Документ разрабатывали всем миром. Предложения поступали от федерального правительства, субъектов округа, муниципалитета и от тысяч неравнодушных граждан. Чиновники завели специальный сайт - дв2025.рф. На нем зарегистрировались 90 тысяч человек, которые сгенерировали 16 тысяч предложений. - Сейчас нацпрограмма передана в правительство. Велика вероятность, что она будет подписана на Пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре

В ЧЕМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЬ? Программа - это документ, который объединит меры по улучшению состояния экономики, медицины, образования, транспорта, культуры, спорта и всех других направлений жизни дальневосточников (основные цели проекта смотрите в инфографике справа). Кроме того, документ описывает механизмы по обеспечению высокой, опережающей динамики в таких сферах, как качественное жилье и услуги ЖКХ, транспортная доступность, связанность Дальнего Востока со всей Россией, здравоохранение, культура и возможности для занятий спортом. В нем также оговаривается важность внедрения в регионе современного образования, развитие науки и международного сотрудничества в сферах, которые определяют тенденции глобального прогресса. Также в нацпрограмме рассматриваются вопросы реализации логистического потенциала Дальнего Востока, масштабная модернизация БАМа и Транссиба, развитие дальневосточных портов и Северного морского пути, обустройство на современном уровне пограничных переходов.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ

1. Выход на темпы роста ВРП Дальнего Востока до 6% в год.

2. Прекращение оттока населения Дальнего Востока.

3. Повышение конкретных параметров качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского.

4. Увеличение товарооборота и объема инвестиционного сотрудничества регионов Дальнего Востока с другими странами мира.

СКАЗАНО

«Мы разрабатываем механизм предоставления льготной ипотеки на Дальнем Востоке на покупку, строительство и ремонт жилья - как квартир, так и домов. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под два процента годовых. Это в 4,8 раза меньше, чем в среднем по рынку. Пока льготная ипотека предусмотрена для двух категорий: людей, которые хотят построить дома на полученном дальневосточном гектаре, и многодетных семей».

(Вице-премьер и полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.)